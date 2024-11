Mislim da...: Bivši takmičar Elite otkrio kako gleda na vezu Anđela i Gastoza, pa nju uporedio sa Mimas

U toku je još jedna RedAkcija. Voditelji današnje emisije su Sanja Arsić, Srđan Zelenbaba i Goran Todorović.

Njihovi gosti su Sloba Josipović i Goca Dragišić, a Sloba je komentarisao odnos Anđele i Gastoza:

- Setimo se nominacija kada su potrčci bili Mimas i Gruja, gde je Gastoz zamerio Mimas što je rastavila čoveka od žene, a to je uradila i Anđela, znači da on to misli i o Anđeli - rekao je Sloba pa dodao:

- Ja iskreno mislim da se oboje foliraju, on je njoj savršen da bi se oprala od svega.

Autor: N.B.