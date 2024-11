Veza u još većoj krizi! Ljubav Ene i Peje se polako, ali sigurno gasi: Posle ovih reči nema povratka?! (VIDEO)

Uvrede se samo nižu!

Anđela Đuričić dobila je prva reč, te je postavila pitanje Eni Čolić. Ona je progovorila o problemima u odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Pitaću Enu, imali ste ti i Peja svađu. Šta se tu desilo? - upitala je Anđela.

- Desilo se nepoštovanje, zahtevam da budem prioritet svom dečku. Sećate se da sam napravila problem Mateji za prodavnicu, sada je ista situacija samo mnogo gora jer je on moj partner. Očekujem da budem Peji na prvom mestu, očigledno mu je bitnije da on bude dobar dečko koji će da uzme deset spiskova i to da bude razlog da se posvađa sa mnom. Ja sam jedina devojka koja je u partnerskom odnosu koja sama sebi kuva kafu, koja sprema i svoju i njegovu posteljinu da to nije normalno. Sve okej, ali onda ne možeš da mi se izdereš pred svima jer ja neću da preuzemm neki spisak - rekla je Ena.

- Problem je Ivanija i što je dala meni spisak, a ja je nisam odbio - rekla je Peja.

- Naravno da neću da joj kupim kad sedi sa mnom i Slađom, a posle pola sata ode i pljuje Slađu. Prvi put perem veš na ruke, dobijem žeton od Munje i on mi tri dana probija glavu zbog toga - rekla je Ena.

- Ona meni nije tražila, ja sam joj dao, ali je ona pokušavala da ostvari kontakt sa mnom - rekao je Munjez.

- Inače ja sam se opustila jer je došao Mateja, a ne zato što imam mnogo razloga za to - rekla je Ena.

- Juče je nastao problem jer sam ja Jordanki rekao da baci fokus na to što joj Matea i Uroš smeštaju i ona je poludela kao ja nju ne slušam. Ja sam obećao Urošu pivo jer su to kodeksi, a ona se ljuti. Ja i ona smo oboje negativni i bolje je da se ne svađamo sada rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.