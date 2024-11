Nemam fabriku, pomiri se s tim: Terza tokom svađe sa Sofijom uputio žestoke reči, ona zaurlala iz petnih žila! (VIDEO)

Leti perje!

Sofija Janićijević požalila se Danijelu Dujkoviću Munjezu na sukob koji je imala sa svojim partnerom Borislavom Terzićem Terzom.

- Munjo, ne može da me vređa Terza. Rekla sam mu da ne radi to. Psovke ne trpim. Čuje to moja porodica. Nisam ja sa ulice. Munjo, nije okej da mi sve ovo radi. Rekao je ''je*aću ti ja tvoje buržuje''. Ne može da vređa ljude s kojima sam ja bila - kazala je Sofija.

- Idem ja da mu kažem da dođe, pa da popričate - dodao je Munjez.

- Devojko, nisam ja taj koji si mislila da sam ja. Pijem pivo ispred trafike, ali i u restoranu. Ti si meni pretila svojim ocem i bivšim momkom. Neka mi popuši ku*ac tvoj bivši iz Makedonije - kazao je Terza.

- Zbog čega si ti ljut? Šta sam ja tebi uradila? - upitala je Sofija.

- Ti si mi rekla:''Obrati se mom ocu''. Ko si ti da mi pretiš?'' Boli te što ja nemam fabriku. Nemam je, shvati to. Nemam ja ništa - istakao je Terza.

Autor: S.Z.