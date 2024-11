Ne želim da je povredim: Matea se ogradila od optužbi učesnika da koristi Miljanu, pa otkrila u kom smeru ide njihov odnos! (VIDEO)

Progovorila o svemu!

Na samom pčetku emisije ''Radio-Amnezija'' voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Mateu Stanković koja je progovorila o odnosu sa Miljanom Kulić.

- Kako je došlo do toga da vas dve budete intimne? - upitao je Munjez.

- Bilo je tu nekih varnica, ali ja nisam to shvatala ozbiljno. Provele smo tri noći zajedno u krevetu. Prva dva puta smo bile intimne, a treći put nismo - istakla je Matea.

- Miljana je rekla da ne želi nikakav odnos sa tobom, a onda sam te video da prčaš s njom sinoć. Šta se tu dešava? - upitao je Terza.

- Boža mi je rekao da me Miljana zove da dođem u kuću s žurke. Iskreno, mislim da ona nije bi***sualka. Probala je to sa mnom, bile smo intimne i to je to. Meni Miljanino društvo prija, ali mislim da ćemo ostati drugarice. Ne želim da je povredim. Miljana je bila povređivana od strane muškaraca, ja nemam nameru da joj to uradim. Ne igam rijaliti - kazala je Matea.

- Koje su po tvom mišljenju tri najprivlačnije devojke u Beloj kući? - upitao je Munjez.

- Iva, Kristina Mateski i Miljana. Mislim da Iva i Kristina imaju neke simpatije prema meni - kazala je Matea.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.