To je za mene bio izazov: Miljana negirala da ima simpatije prema Matei, pa osolila po pomirenju Aneli i Ene! (VIDEO)

Oplela u svom stilu!

Miljana Kulić stigla je u emisiju ''Radio Amnezija'', te je progovorila o svom odnosu sa Mateom Stanković.

- Popila sam sinoć. Iskreno, ne znam šta da kažem - kazala je Miljana.

- Je l' si izrevoltirana, pa nisi želela s Mateom da gostuješ u emisiji? - upitao je Munjez.

- Ne, nego sam malo stidljiva. Juče smo malo ćaskale i to je to - istakla je Miljana.

- Da li se ona tebi dopada? - upitao je Munjez.

- Ne. Probala sam samo odnos sa ženom i to je to. To je za mene bio izazov - kazala je Miljana.

- Kako komentarišeš pomirenje Aneli i Ene? - upitao je Terza.

- Katastrofa jedna. Nema šta jedna drugoj nisu rekle, a sad sklapaju prijateljstvo. Ja sam stala na Eninu stranu, ispala sam budala - kazala je Miljana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.