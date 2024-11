Radila mi je iza leđa, aljkavuša: Mina Vrbaški u 'RedAkciji' osolila po Eni Čolić, pa pobesnela: Muka mi je više od njihovog morala, sad kad bih ušla...

Voditelji i domaćini emisije "RedAkcija" na RED TV, Nikola Žugić i Sanja Arsić, ugostili su bivšu zadrugarku i voditeljku RED-a, Minu Vrbaški u studiju, koja je oštro komentarisala Enu Čolić, aktuelnu učesnicu "Elite 8".

Kako je Mina Vrbaški istakla na samom početku komentarisanja odnosa Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, njoj je Peja drug s kojim nije imala nikada ništa, iako se to nedavno provlačilo na mrežama.

- Peja je inače moj drug...Ja ne znam tatu njegovog, nisam ga upoznala, sa Zlatom sam jako dobra, skoro smo se čule. Pre mesec i po dana smo se čule, teško joj je što je odvojen sin od nje, znamo u kakvim su odnosima. Peja je meni stvarno prijatelj, nismo ništa imali, sa kim god da sednem reći će: "Ona je bila s tim i tim", ne sviđa mi se njegov odnos sa Enom - rekla je Mina, te se osvrnula na Enu Čolić.

- Ne sviđa mi se Ena, kao Ena, ne smeta mi ona kao Ena Čolić...Naravno da znam o njoj svašta, zna i moj dragi da ja znam svašta o njoj, nije bila sa njim. Samo kur*arluk i to što je pisala razne poruke raznim ljudima, udvarala se ljudima kojima nije trebala. Hoće malo droga, malo afteri...Šta ju? Svi mi se prave pametni...Svi tu kao nešto fini se prave, drvlje i kamenje po meni i Dragani, a niko ne gleda sebe. One moralne, sve ku*vetine raspale. Mene niko nikada nije pitao kakva je bila moja priča, ja to nikada nisam iznela, posle su se novinari nadovezivali i onda sam ja postala deklarisana, mene to i dan danas boli. Ono što ja znam ko radi, za koje pare rade i što se meni desilo dva puta u životu, i to zbog nekih drugih stvari. Sada se nerviram, zato što takve koje su tamo morališu, a najgore su. Bolje neka gledaju u svoje dvorište, nek ne gledaju u tuđe, jer ako budem imala potrebu, a imaću je brzo, volela bih da ispričam svoj deo priče da se to zatvori, da više niko nikada ne upire prstom - rekla je Mina, te je nastavila:

- Ja da se vratim, da završim nervozu. Što se tiče tih mladih, finih, poštenih i nevinih devojaka, razlika između mene i njih jeste to što sam ja bila mlada, pa sam to izjavila kako jesam tada, za razliku od njih one polu babe rade u svojih 25 do 35 godina, tako da je to jedina razlika. Ne bih volela da me neko naziva kako su to navikli, a ako budem čula da me neko tako nazove...Izgledaju kao polu babe, misle da su top mlade, a ustvari su se toliko izbotoksirale. Sve što pričam, pričam o rijalitiju...Sve su to one koje se predstavljaju kao moralne, divne, čedne devojke koje nikada ništa nisu probale, nevine kao majke devet jugovića, sve te kao Sofija, Ena...Muka mi je više od njihovog morala i svega, sada kada bih ušla mislim da bih bila gora od Zorice Marković, Saške Karan i Milene Kačavende u kompletu - rekla je ona.

Nakon kratkog komentarisanja, voditelj je konstatovao da se odaje utisak kao da su Mina i Ena nekako povezane, što je ona oštro demantovala.

Ne, mi nismo nikako povezane. Poznajemo se, jednom smo pružile ruku. Znam šta je meni radila nekada iza leđa meni, znam šta je radila i skoro. Ne meni konkretno meni, ali se meni radilo o glavi, tako je, nekom mom. Ne bih da spominjem, ne bih da pričam. Za mene je ona aljkavuša, prljavuša, gaduša, sve ono kad krene sa "ša" - rekla je Mina.

Autor: Nikola Žugić