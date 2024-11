Uvek će ostati kao ker, sam na ulici: Mina Vrbaški ne štedi reči na račun Nenada Aleksića Ša, Dragana Mitar se prisetila njihovog druženja u Zadruzi 2

Mina Vrbaški, bivša zadrugarka i voditeljka RED TV, kao i Dragana Mitar, bivša zadrugarka, bile su gošće emisije "RedAkcija" gde su progovorile o odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša, aktuelnim učesnikom "Elite 8".

Nenad Aleksić Ša u "Elitu 8" ušao je ruku pod ruku sa svojom devojkom Mionom Jovanović, kao nikad jači ljubavni par i nikad stabilniji, kako su sami govorili, a s obzirom na to da je zbog njegovog prisnog druženja sa Draganom Mitar tokom "Zadruge 2", njegova bivša supruga Ivana Aleksić ulazila u Rajski vrt da ga opomene, voditelji "RedAkcije", Nikola Žugić i Sanja Arsić upitali su Draganu za mišljenje o njemu, njegovoj vezi, ali i njihovom druženju.

- Šta ima tu da se kaže? Između mene i njega se ništa nije desilo, mi smo se družili, žena je ušla...Ja sam se tako kao slobodna šalila: "Začela sam nešto da objasnim ko je kakav", ali šalu na stranu, ona je tu ušla verovatno se njoj to činilo blisko druženje, jer mi nismo prelazili vid dalje...Jednostavno, znaš, mi smo se u sezoni dva družili, od tad se nismo ni družili ni imali komunikaciju. On je momak nastavio dalje, sve nekako neslavno, moje lično mišljenje je da je sebi karijeru upropastio i da se srozao, ne znam da li je sve bilo vredno toga - rekla je Dragana.

- Mione se sećam da je bila u sezoni tri, zajedno smo bile. Ona je pevačica i bavi se tim poslom - dodala je Dragana.

- Kakva pevačica, daju joj da peva, ona neće da zapeva i onda odlazi i peva na plejbek one drangulije. Podžravam Mioninu babu - rekla je Mina.

- Mnogo gori je bio prošle sezone, sada je on opušteniji, a ona je malo nervozna - rekla je Dragana.

- To je sve samo veza nije, evo ja ću da kažem umesto Dragane. To je sve na dugme: "idi mi, dođi mi". To je bahato, bezobrazno, on će zato ostati sam bez svih prijatelja, kao što je ostao bez mene. Ja sam mu bila jedini prijatelj, to mogu da dam ruku u ovde. On je svaki put prvo jutro kada izađe dolazio kod mene i moje mame i plakao je šta je uradio, a onda se desi Vanja, pa me laže, pa ne dobijem poziv za svadbu, pa onda sada ovo sa Mionom ulazak u "Elitu", radim, okreću glavu, pa pi*ka ti materina...Mene je to mnogo pogodilo, mnogo sam plakala, krivo mi je bilo, za sve sam mu tu bila. Zato će uvek ostati kao ker, sam na ulici - rekla je Vrbaški.

Autor: Nikola Žugić