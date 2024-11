Novi haos Sofije i Terze: Žestoko zaratili u emisiji, on poludeo kad je saznao da mu je sa Munjom radila iza leđa! (VIDEO)

Drama na samom početku emsiije!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Šta je problem što je Sofija sa devojkama bila u pušionici? - glasilo je pitanje.

- Nije to problem. Kad smo se vratili sa žurke, videlo se da je popila, nje nije bilo pola sata i video sam obezbeđenje. Video sam da ulazi, bilo je par ljudi i sa Anom je počela da se svađa. Skočio sam i pozvao je u Odabrane - govorio je Terza.

- Rekao je: "Šta ćeš sa ovim klošarkama?" - dodala je Mimas.

- Nije to rekao - umešala se Ena.

- Ja sam ušao, video haos, Ana je krenula na nju preko obezbeđenja. Izbacio sam je napolju, šta će ona ovde 20 minuta? Odakle ja znam šta će da počne, nisam ni znao ko je unutra. Kad je izašla napolje počeo sam da vređam ko god da je vređao Sofiju. Ona bi mene direktno uvukla u problem, nema potrebe da bude tu. Ona se tu kikotala sa Enom, Ani to nije prijalo. Moram Ani da se izvinim, posvađali smo se jer je krenula na nju. Nema potrebe posle žurke da dolazi. Munju su gurali Eni, znam ja kako se u Odabranimak komentariše da bi bili dobar par. Dača mi je rekao da ona Anu ne miriše, jer se stalno gura da me grli - govorio je Terzić.

- Ja izbegavam kad su muškarci, jer ne želim da me povezuju i ja stvarno izađem kad vidim. Ja mislim da je Ena bila problem, jer je to rekao jutros kroz našu raspravu. Šta ja mutim sa Enom? Ja sam radila zadatak sa Kačavendom, koji nema nikakve veze sa našom vezom. Mislim da jutros nije shvatio situaciju, možda je mislio da sam ušla u sukob sa nekim. Nastavili smo raspravu beu potrebe i otišla je u bezveze pravcu, samo jer je on uleteo i kojim tonom mi se obratio. Meni se tako niko nikad ne obraća - dodala je Sofija.

- Otkud sam ja tad znao šta je i da li je neki muškarac? - vikao je Terza.

- Problem je što je Sofija dan pre toga rekla da bi Munja nju spopao da nema Terze - umešao se Karić.

- Ona je imala zadatak da flertuje sa mnom - rekao je Munjez.

- To nije istina, nego da kažem da Ana flertuje sa Pejom. To je nešto drugo - pravdala se Sofija.

- Prvi put čujem da je ona Munju sinoć uvlačila u pušionici - poručio je Terzić.

- Mislim da je Terza izljubomorisao na Munju. Ja sam čuo da Ena i Munja muljaju preko Sofije - rekao je Stefan Karić.

- Uvek treći ispadne kriv - poručila je Sofija.

- Šta ja imam sa Munjom? Rekla sam da mi ne pruža ruku, nemojte da pričate kako ja petljam - dodala je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić