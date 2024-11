Konačno otkriveno: Sofija priznala da Ena i Munjez šuruju preko nje, nastao opšti haos (VIDEO)

Drama se nastavlja!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala aktuelnu situaciju vezanu za Munjeza, Ene Čolić i Sofije Janićijević.

- Ovo što sam danas čula, Terza je izljubomorisao svakako, u pravu je Karić kada kaže da je Sofija dala materijala time što je rekla da bi Munja bio sa njom kada ne bi bila sa Sofijom - rekla je Kačavenda.

- I treba da sedneš, loš ti je rijaliti - rekao je Munjez.

- Što se ona sklanja? Ona se sklanja da ne bi bilo nešto - rekla je Miljana.

- Neću da budem najgori. Devojka mi se nije ni obratila. Sofija i ja nismo progovorili dve prosto proširene rečenice - rekao je Munjez.

- Sve radiš zbog rijalitija i svaljuješ na Sofiju, hajde bre folirantu jedan...Nisam završila. Oni samo skaču kao dva jarca. Nisam rekla da je Terza izljubomorisao na Munju. On i kad je cirke gleda gde je ona i šta se dešava. Što se Munje tiče, apsolutno je odlepio za Enom, to traje danima, ne znam zašto dovodi Anu u zabludu. Komentarisala sam isto kao i Mića da mi se to ništa ne sviđa. Munja ide direktno na to da bude sa Enom u nekakvom odnosu, to je kraj priče - rekla je Milena.

- Poenta priče je zašto Munja uvlači u pušionicu - rekao je Ivan.

- Ena je bila u pušionici, logično je zašto ga uvlačim - rekla je Sofija.

- Milena mi je rekla koji je zadatak bio, Milena je imala zadatak da je Munja odneo dva vina kod Sofije i da je rekao: "Hoćeš da te čekam da raskineš sa Terzom", a ova da mi kaže da se Munja gleda sa Enom - rekla je Ana.

- Znači oni su se direktno muvali preko Sofije - rekao je Terza.

- Tako je...Ja podržavam - rekla je Sofija.

- Ako ja krenem da trepćem, ne znam koliko će zauzetih biti ovde - rekla je Ena.

- Ti napušteni rudnik pun paučine - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić