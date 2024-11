Ena Čolić raspalila rafalnu paljbu: Krivicu za haos svalila na Peju, pa urnisala svakog ko joj se obratio! (VIDEO)

Nije birala reči!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Enu Čolić.

- Da li si ti svesna šta si sve izgovorila ružno za Peju, otkud tolika ljubav prestane za dan? - glasilo je pitanje.

- Za njega ili njemu? Sve što sam izgovorila i njemu sam. On je bio oštriji i gori. Moja ljubav prema Peji nije drugačija, samo sam presušila i ugasila sam se, baterija mi blinka. Užas je to što smo izgovorili, neću da ponavljam. Izvini, sve najlepše istim i osećanja su mi ista. Boli me jer mi hejteri ne daju da mi odnos opastane i ove njegove f*ksetine - govorila je Ena.

- Ja sam njih podržavala. Dešava se to da guraju nju sa Munjom u pušionicu, a već je imala nešto sa njim. Ona je počela da odbija Peju kad se on njoj prilagodio. Jeste, mi smo krivi zbog vaših odnosa - dodala je Miljana.

- Nisam se ja ohadila, kako treba da se ponašam? - pitala je Ena Čolić.

- Tako izgleda. Kad ste ušli u odnos, u čemu je problem? To što si se ohladila jer ti je rijaliti bitan. Aneli i ti ste ista g*vna samo drugo pakovanje - nastavile je Kulićeva.

- Ja ću da budem iskren, greška je sa moje strane što sam joj rekao neke ružne stvari za koje sam se juče izvinio. Ne sviđa mi se što prebacuje svu krivicu na mene. Ti mene ovde blatiš. Nisi samokritična, ne znaš da priznaš da si pogrešila. Ja ne želim više tebe da stavljam ispred sebe - govorio je Peja.

- Najgore reč koja sam mu rekla je da je debilčina - dodala je Ena.

- Ja ću uvek da kažem kako jeste, obostrano je. Meni se ne sviđa to što prebacuje krivicu na mene, kako sam ja nju više uvredio. Ne može više da se blamira, ne poštuje neke kodekse - rekao je Jovan Pejić.

- Ja podržavam sve kad vidim da je lepo, verovala sam ti, ali sad vidim da ti je sve bio rijaliti - rekla je Miljana.

- Izvini Miksi, što sam plesala sa Aneli, da smo se dohvatile ti bi to možda podržala - odbrusila je Ena Čolić.

- Od ljubavi do mrže linija je tanka. Ovi ljudi legnu i razmišljaju šta da urade na žurki da bi bili tema. Zbog čega smo je napadali i kojih reči, a sad smo bi krivi, a one su najbolje - nastavile je Kulićeva.

- Ja živim ovde za utorak, to mi je omiljeni dan u nedelji i neću da sedim sa Bakijem i Kadrom dok on kocka - poručila je Ena.

- Ona je sinoć igrala celu noć sa Matejom - rekao je Lepi Mića.

- Ne, nego ću da sedim sa Bakijem i čekam svog dečka kockara. Ja sebi pravim zanimaciju, ne daj Bože da mi je dosadno i da mi moj dečko ne daje pažnju jer ću onda ja sama sebi da je napravim, kao i što jesam- Šta sam ja sinoć uradila? Mogu sve da vas naučim ovde da pijete, mogu i da ga stvorim kad ga nema. Aneli je sinoć plakala dok joj nisam prišla, sve od mene idu plusići u univerzum - govorila je Ena Čolić.

- Zmija je udavila žabu i trenutno je u otvoru mali Peja, pa će da bude uskoro izbačen. Dan pre Matejinog ulaska rekao sam par reči na tu temu iako nisam znao kad se vraća. Peja njoj nije nikakav dečko, niti ju je zanimao. Udavila ga je i smotala. Mateja nije naivan i on vrlo dobro zna da je to taj trio. Svi mi možemo sami, a šta može da pokaže Mateja ako ne uđe u odnos sa nekom devojkom? Sinoć su pokazali kakav su trio - komentarisao je Ivan Marinković.

Autor: A. Nikolić