Haos!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Bori Terziću.

- Kako ne razumeš da iako bivši ima fabriku, ona se zaljubila u tebe i ne dozvoljava da psuješ nju i njenu porodicu - glasilo je pitanje.

- Ja nisam nju psovao, rekao sam joj samo da je klošarka. Namerno je provukla tog bivšeg dečka sa fabrikom, pecka namerno. Nisam vređao roditelje...U par situaciji je ona meni provukla tako svog bivšeg dečka i sinoć me je pecnula na taj način i rekla: "nikada nećeš imati fabriku", tako da sam ja izgoreo, boli me uvo za njega - rekao je Terza.

- To nije istina. Što se tiče fabrike, to nije istina. Istina ide ovako. Pričali smo nešto o prošlosti i on svaki put kada se zavoza i naljuti i kaže: "aha, tvoj bivši" i onda kaže da nije buržuj i ostalo i ja tom naletu besa sam rekla to za fabriku. Ne mislim to i nije mi bitno, jer da mi je to bitno ne bih ušla u vezu sa njim...Smetalo mi je kada je iskoristio moje dobro, što sam mu prišla i rekla mu da to ne radi i onda sam na kraju i ja pukla, povredila me je jedna rečenica koju je rekao, rekao mi je: "Šta ti misliš da si ti meni bitna uopšte?", tada sam plakala - rekla je Sofija.

- Ona je na garnituri klasično ironično razgovarala sa mnom i provocirala me je. Ovde se ljudi posvađaju i ona kao: "hajde lezi pored mene", naravno, bolje što sam legao ovde da prespavam. Na mene niko ne može da se dere, mene je to sinoć iznerviralo. Ja sam nju zaštitio sinoć, neću da je iko vređa, ja njoj nisam opsovao porodicu, majku i tako dalje, ja sam rekao da me je iznerviralo kada mi je rekla: "reci to mom ocu" i ja sam automatski shvatio da ona meni preti - rekao je Terza.

- Najveći oslonac u mom životu je moj otac. Taj fabrikant je moja prošlost...Bankrotirao je, šalim se, ne znam šta je sa njim neka je živ i zdrav. Pošto pominjemo tu fabriku, ja sam sa tim momkom bila šest godina. Nisam ja pretila, meni su otac i majka sve, nemam ni sestra ni bratu, ja sam jedinica, kada god sam imala neki problem, ja pozovem tatu i mamu - rekla je Janićijevićeva.

- I Terza laže i Sofija laže. Rekao si: "je*em ja vas sve", ona kada je rekla da će tati da kaže, onda si ti i tatu...Istina je ovo što je Terza rekao da mu se Sofija unosila, pa si počeo da baca posteljinu. Prebacivali su iz jedne krajnosti u drugu, istina je da je ona udarala na kompleks, a ti si udarao na tog nekog koji ima fabriku - rekao je Bebica.

- Ja verujem da je tvoj tata ponosan što je gledao kako te je je*ao kao kravu - rekla je Jelena.

- Jeb*o te je Munja, meni je rekao, priznao mi je sve, razglavio je, četiri dana je bio u stanu...Da li je ovo svađa kao što je bila sa Milicom - rekao je Terza.

- Ovo je lajt varijanta, ovo je ništa - rekao je Bebica.

