Peja opet ponizio Enu: Prozvao je kopijom Miljane Kulić, nastao novi haos kad je Čolićeva razvezala jezik! (VIDEO)

Večeras nikog ne štedi!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Jovana Pejić Peju.

- Zašto misliš da je Ena Miljana Kulić 3? - glasilo je pitanje.

- Jer me je budila i razmišljala da ne bude na Jutjubu kako spava sama u mom krevetu jer je to poniženje, a nije poniženje da pije asepsol. Juče si mi prvo govorila da sam g*vno, a onda me pitaš da legneš pored mene - govorio je Peja.

- On je meni sam rekao da ostanem tu da spavam, nisam pitala - dodala je Ena.

- Ne, ja sam te pitao da li hoćeš da legneš pored mene jer drugačije ne može da zaspi. Ne mogu da gleda da neko kuka i pati. Kad je zaspala ja sam se prebacio u drugi krevet - nastavio je Jovan Pejić.

- Ja se slažem sa Pejom. Ja sam tako isto pričala, pa posle 15 minuta završim u krevetu i moja je beba kao da ništa nije bilo. Ponižavala sam se pet sezona i išla za njim, tako da je Peja u pravu - dodala je Miljana.

- Ti kažeš da si meni kao mama, a ovde si mi devojka koja mi prija. Šta bi ti voleo da uzmem da ti kuvam kafu i doručak? Ja to mogu - rekao je Peja.

- Ti igraš žmurke, dok ja pravim palačinke dva i po sata. Ja ovo ne mogu, on je baš klinac. Imala sam mlađeg dečka od tebe, koji se divno ponaša. Ti si drven, ali zreo nisi. Tebe su ljudi iskompleksirali, ne možeš da se prepustiš i da uživaš u nama - govirila je Ena.

Autor: A. Nikolić