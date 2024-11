Novi detalji!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja seli su u dvorište kako bi porazgovarali nakon svih drama i svađa.

- Ja ne volim toksične veze, da neko, kako da ti kažem, ti si žena koja jednostavno hoće da celu krivicu svali na mene. To sam ti rekao malo pre, jednostavno ustaneš i ne znaš šta kažeš, ti kažeš: "Mene pitate što sam njega vređala, a to što je on mene više vređao". Tebi nije na prvom mestu poštovanje, nego neka pažnja. Ne mogu da pružim pažnju nekome od koga ja nemam poštovanje. Kao što sam ti rekao, imam takav stav da se držim Kadre, Bakija i Ace i ni za šta ih ne bi prodao, kao što je tebi Mateja ovde. Ti jesi druželjubiva, voliš da se družiš, ali ti nisu potrebne priče poput Aneli i ostalo i onda mi kažeš: "Ustani iz mog kreveta, da ne bi neko video to na Jutjubu", to su gluposti - rekao je Peja.

- Morao si da me prodaš za to i za to i za ovu malu što me nameštaš da sam ljubomorna - rekla je Ena.

- Ti si rekla da si uzela od Munje, ti si sa njim imala neku priču...Ti meni veruješ ili veruješ njoj?! Nije svejedno, ne može da bude svejedno. Loži se na mene 10 riba u kući, nijednoj nisam dao ni reč ni da pomisli da sam zagrižen, a ti si ta koketa - rekao je Peja.

- Ustao si da je braniš, od koga je braniš? Govori mi da sam glupa - rekla je Ena.

- Nije ti rekla da si glupa...Svaki utorak ti praviš neku frku, nešto se dešava. Znam da ti je utorak najbolji dan, ali da li postoji jedan da kažeš da nećeš da piješ jer se svaki put ponižavaš...Ti si rekla kada si došla da ti je ona kanta, da ti nije za Mateju - rekao je Peja.

- Nisam to rekla, ne lupaj. Nisam je uvredila pre toga, samo sam rekla Aneli: "Šta to radiš". Ja sam njegov prijatelj koji se čuo sa njegovom majkom i sestrom, koje su mi rekle: "Kako god znaš i umeš, kada uđeš unutra da kažeš Mateji da završi tu priču" - rekla je Ena.

- Ja nemam pritisak zato što ne izigravam klovna - rekao je Peja.

- Šta se dereš na mene? Što ne pričaš tako sa Jordankom, nevaspitanom brđankom? Klošarka prljava krastava, nema adekvatan odgoj i vaspitanje...Vodila sam se pitanjem zašto sam te izvređala... - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić