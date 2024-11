Noć burnih sukoba: Publika pitanjima napravila karambol u Eliti! Jedan par zauvek stavio tačku, a oni su otišli korak dalje!

Ovo niste smeli da propustite!

Sinoć je u rijalitiju "Elita" održana emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević stigao je u Belu kuću, kako bi takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu pročitao pitanja koja je postavila publika.

Veče su otvorili Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz koji su progovorili o svom odnosu, nakon čega su dobili podršku cimera koji navijaju za njihov poljubac, jer nisu upućeni da se već desio.

- Sviđa mi se za sada sve kod nje. Du*e mi se sviđa više od ove emisije...Cela ta priča ledena, Anđela ne skida osmeh s lica i potrudiću se da tako i ostane - rekao je Gastoz.

- Ova nova Anđela i to, sve sam to ja. Ja sam i kad sam hladna i bezobrazna i kad sam normalna i fina prema njemu. Nema razloga da budem prema njemu bezobrazna i hladna. Trenutno smo u nekom normalnom i finom odnosu, bilo bi suludo da se foliramo. Usta nećemo da diramo, sve ostalo hoćemo. Nisam očekivala da će odustati - rekla je Anđela.

Nakon toga Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević progovorili su o sukobu koji su imali nakon žurke u utorak.

- Ja sam ušao, video haos, Ana je krenula na nju preko obezbeđenja. Izbacio sam je napolju, šta će ona ovde 20 minuta? Odakle ja znam šta će da počne, nisam ni znao ko je unutra. Kad je izašla napolje počeo sam da vređam ko god da je vređao Sofiju. Ona bi mene direktno uvukla u problem, nema potrebe da bude tu. Ona se tu kikotala sa Enom, Ani to nije prijalo. Moram Ani da se izvinim, posvađali smo se jer je krenula na nju. Nema potrebe posle žurke da dolazi. Munju su gurali Eni, znam ja kako se u Odabranimak komentariše da bi bili dobar par. Dača mi je rekao da ona Anu ne miriše, jer se stalno gura da me grli - govorio je Terzić.

Ena Čolić napravila je opštu pometnju kad je na red došao njoj odnos sa Jovanom Pejićem Pejom, a mnogi cimeri su joj zamerili ponašanje na žurki, jer smatraju da se njemu nije posvetila već drugim muškarcima.

- Ne, nego ću da sedim sa Bakijem i čekam svog dečka kockara. Ja sebi pravim zanimaciju, ne daj Bože da mi je dosadno i da mi moj dečko ne daje pažnju jer ću onda ja sama sebi da je napravim, kao i što jesam- Šta sam ja sinoć uradila? Mogu sve da vas naučim ovde da pijete, mogu i da ga stvorim kad ga nema. Aneli je sinoć plakala dok joj nisam prišla, sve od mene idu plusići u univerzum - govorila je Ena Čolić.

Miljana Kulić našalila se zbog svog odnosa sa Mateom Stanković, koja je iskoristila priliku da potkači Ivana Marinković i poruči da bi bolje brinula o Željku Kuliću.

U nastavku emisije Sofija je detaljnije objasnila zašto se naljutila na Terzu.

- Ja poštujem sebe i svoju porodicu i ne dozvoljavam da neko meni drag na taj način razgovara sa mnom jer mu nisam bila ko i da se onako ponaša prema meni. Kad sam htela da smirim on mi je rekao da igram rijaliti i da se ponižavam jer sam mu prišla. Pitanje je dobro, osim toga na kraju jer ja to ne znam. Njemu je ironičan kad mu kažem da je lep. On je meni stvarno lep. Samo sam htela da smirimo situaciju i smirili bismo da me je poslušao. Nismo morali da pričamo, ali kad se posvađamo moramo da se pomirimo za 10 minuta, to su male svađe. Šlag na tortu je bilo pitaje da li ja mislim da sam mu bitna - nastavile je Janićijevića.

Aneli Ahmić naišla je na brojne osude zbog pomirenja sa Enom, zbog čega su je mnogi cimeri napali u sinoćnoj emisiji.

Mnogo se polemisalo o torti koja je stigla sa Terzin rođendan, a sinoć je publika želela da čuje od Sofije da li ona zna ko stoji iza toga.

Milena Kačavenda našla se u teškoj poziciji, a publika je želela da čuje da li bi za ćerku pre izabrala Anđelu ili Enu.

- Anđelu, zbog ponašanja i svega što sam videla. Svi su očekivali drugačiji odnos prema njoj. Što se svega tiče stava i karaktera, svi smo imali neki fijsasko, pogotovo kad su emotivni odnosi. Neka Munja objasni šta Eni ne fali. Ena je oličenje onoga što organski ne podnosim kod žena. Imala sam sa njom kumunikaciju van stola, ništa mi se ne sviđa. Jedina tema ovde su mi Gastoz i Anđela, ostalo mi je beton liga. Trenutno mi je zanimljiviji odnos Keti i Ace nego svih ovih - govorila je Milena.

Ivan je ponovo ušao u sukom sa Miljanom, pa je obelodanio da mu je predlagala pred "Elitu" da budu u vezi.

- Postoje ljudi koji imaju dokaze za to, ja za to nikada nisam bio...Dakle, verujem da su ljudi čuli šta Miljana priča, govorila mi je: "kada bi se mi udružili mi bi bili najjači" - rekao je Marinković.

Elvina Kadrića raskrinkala je publika pitanjem da stalno gleda Anđelu Đuričić na žurki.

Peja je i u ovoj emisiji žestoko ponizio Enu, pa ju je proglasio kopijom Miljane Kulić, zbog čega je ona burno reagovala.

- Ti igraš žmurke, dok ja pravim palačinke dva i po sata. Ja ovo ne mogu, on je baš klinac. Imala sam mlađeg dečka od tebe, koji se divno ponaša. Ti si drven, ali zreo nisi. Tebe su ljudi iskompleksirali, ne možeš da se prepustiš i da uživaš u nama - govirila je Ena.

Publika je želela i da čuje od Anđele zbog čege ne stane uz Gastoza kad se svađa sa Ivanom i Jelenom Ilić.

- Zašto bih? Oni imaju to od prvog dana, traje godinama. Mene nikad nisu provukli, kad mi dobaci ja mu odgovorim. Mene nisu dirali, pogotovo Jelena. Mene da provuku odgovorila bih. Mi to ne komentarišemo sa strane. Ja neću zaboraviti kad je meni bilo najteže da nisu lošu reč za mene rekli i mislim da to on razume i da mi to ne bi uzeo za zlo - govorila je Anđela.

Kako je noć bila veoma burna došlo je do još jedne svađe, a Aneli su napali cimeri jer je Terzi oprostila psovanje ćerke Nore.

Sandra Obradović priznala je da bi jako volela da Luka Vujović ponovo bude deo Elite.

Nakon emisije Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz doneli su odluku da naprave još jedan korak u svom odnosu i usele se u bračni krevet, koji se oslobio nakon diskvalifikacije Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

Ena i Peja pokušali su da obave razgovor nakon emisije, a došlo je samo do još veće svađe, nakon koje su odlučili da zauvek stave tačku na svoj odnos.

