Ova scena topi srca: Pogledajte kako Anđelin pas Snupi traži Gastozovu pažnju dok je on u dubokom snu! (VIDEO)

Nije mogao da mu odoli, iako je spavao!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić uselili su se nakon emisije "Pitanja gledalaca" u zajednički bračni krevet u kući Odabranih, pošto su pre toga spavali u razdvojenim malim krevetima, što im je bio problem.

Kako se sa njima uselio i njen pas Snupi imali su zanimljive situacije tokom noći. Naime, dok su Anđela i Gastoz bili u dubokom snu on je šetao po njima, a onda je došao do Marinkovića i počeo da se mazi kako bi mu pružio pažnju, što je on i uradio.

Autor: A. Nikolić