Takav folirant: Luka opleo po Munjezu, otkio da pati od toga da bude GLAVNA TEMA, pa dao svoj sud o njegovim emocijama prema Ani Spasojević

U toku je RedAkcija, a voditelji današnje emisije su Milica Krasić i Joca Novinar.

Njihov današnji gost je bivši takmičar Elite Luka Vujović koji je prokomentarisao Danijela Dujkovića Munjeza i njegovo ponašanje prema Aneli Ahmić i Ani Spasojević:

- Meni je on takav folirant, on ide tri dana za Aneli samo da bi dobio pitanje, vređao je kao niko, pa poricao to - rekao je Luka pa je dodao:

- Ana je u odnosu sa Munjezom žrtva, nju ne zanima da li će biti pitanja, a Munjez je bitno da ima priču, svi znaju da on nije iskren prema Ani. Ne vidim njegov boravak tamo lepo, on je baš pokvaren.

Autor: N.B.