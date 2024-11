Šok! Oglasila se Petra iz Nemačke, pa iznela sav prljav veš o Stefanu Kordi: Prijavila sam ga, uhodio me je

U toku je RedAkcija, a voditelji današnje emisije su Milica Krasić i Joca Novinar.

U toku emisije se uključila Petra iz Nemačke koja je otkrila kako je upoznala Stefana Kordu:

- On je meni pisao često i ja sam rekla da mu dam šansu. Dogovorili smo se da se upoznamo, i ja sam tada bila sa najboljim drugom u gradu koji mi je otkrio sve o njemu. Pozvao je jednu devojku koja mi je rekla da je on nju malteretirao, ja sam njemu tada rekla da neću da se vidim sa njim, a on je mene molio, pa je pretio mom drugaru - rekla je Petra pa je dodala:

- On je mene uhodio, čak je našao moju adresi, slikao je moju zgradu. Ja sam njega projavila policiji, a on se nije ni policije uplašio. On ima problem sa nedozvoljenim supsancama, poročan je, kocka... Rekao mi je da radi u BMW-u, što znamo da je laž.

Petra je otkrila da Stefan na sve načine pokušava da dobije vizu za Nemačku.

- Njemu je cilj da se osigura sa Anom jer ona ima Nemačke papire, to je sigurno.

Autor: N.B.