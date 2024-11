Bivši dečko joj našao zamenu posle pet dana: Jaka Ena Čolić otkrila koliko je propatila kroz život, pa priznala da je jedino ON bio uvek uz nju (VIDEO)

Ovo je njeno iskustvo!

Ena Čolić popričala je sa Aleksandrom Nikolić o svom bivšem dečku, te je priznala da je Bog uz nju i da je čuva obzirom da pravi velike greške, ali nikad ne nastrada.

- Ja imala jednog dečka, bio je stariji od mene i on hoće dete, pa hoće dete. Bili smo četiri meseca zajedno, ali taj raskid me toliko upropastio kao nijedna duža veza. Mnogo sam očekivala, mnogo sam se nadala stvarno. Sve mi je pružao, sve mi je dao. Raskinemo posle Nove godine, 20. januara slava njegova i njemu je nova devojka pravila kolač za slavu. Jel možeš da zamisliš?! Mene ubijao u pojam da mi pravi decu, a onda posle pet dana nova devojka. Posle toga završi 5 godina u zatvoru, zamisli Bog me spasio - rekla je Ena.

- Moja drugarica čekala svog dečka 3 godine, nije mrdnula iz kuće. On izađe budu zajedno dve nedelje, on napravi sra*e i sad ga nema 7 godina - rekla je Aleks.

Autor: N.P.