On je divan: Anđela vinula Gastoza u nebesa, priznala da nikad nije imala ovakvog muškarca pored sebe (VIDEO)

Odlepila za njim!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditeljka je pročitala pitanje za Anđelu Đuričić.

Anđela kakav je osećaj konačno pored sebe imati pravog muškarca koji s ničega ne boji, koji zna da te pažljivo sasluša i da ti uvek svaku želju ispuni - glasilo je pitanje.

- Prelep stvarno. On je prvi koji je pred kamerama takav prema meni, ponekad sam teška sama sebi iskreno, a on je uvek strpljiv i posluša me i bude dobar i sve. Stvarno sam srećna i stvarno je napisano sve od reči do reči kakav je on - rekla je Anđela.

- Tražio sam da ovo pitanje bude sledeće nedelje. Šalim se ovi iz klana hoće da me izbace, ako se ne desi uskoro poljubac - rekao je Gastoz.

- Terza da si bio u pušionici pre bi se posvađao sa Anom Spasojević nego sa Sofijom Jovanović - glasilo je pitanje.

- Ja i Terza se družimo od samog početka, to što sam se ja njemu svidela to je bilo zezanje - rekla je Ana.

- Ipak sam dobro procenila situaciju, ja bih samo pitala Anu što njoj smeta jaka Ena Čolić ako su Ena i Munja samo drugari? - upitala je Sofija.

- Ti si smehotres, tebi niko ne veruje - rekla je Ana.

Autor: N.P.