Bivši muž Zlate Petrović progovorio o Peji i Eni, dao svoj sud o njihovom odnosu, a evo da li im predviđa pomirenje (VIDEO)

Hasan Dudić bio je gost u emisiju 'Pitam za druga' koju su vodili Joca Novinar i Stefan Milošević Panda.Naime, Hasan Dudić je očuh Jovana Pejića Peje, te je progovorio o njegovom učešću, ali i njegovom vezom sa Enom Čolić koja nije potrajala tako dugo.

- Ja sam Pejin očuh. Volim ga kao svog sina, neizmerno - rekao je Hasan.

- Šta mislite o njegovom raskidu sa Pejom - upitao je Joca.

- On je jedna dobrica, miran i kulturan. Ovo je on, on ne voli da se svađa. Ja sam njega zvao pre rijalitija, rekao sam mu da bude dobar i da bude sa svima lepo, ali ni sa kim iskreno. On mi je rekao da nema problema i da će biti to što jeste - rekao je Hasan.

- Da li se vi viđate? - upitao je Joca.

- On i moj sin Miki i moji unuci sednu u kola i dođu da me obiđu. Uvek ima osmeh na licu i jako mi je drag - rekao je Hasan.

- Kako vam se sviđa Ena? - upitao je Joca.

- Pa ona je starija od njega, njemu je ovo dobro kao škola. On je imao devojku godinu ipo dana pre rijalitija Isidoru, ali imaće on svoju sreću, on je maneken - rekao je Hasan.

- Da li mislite da njihova veza u rijalitiju može da opstane? - upitao je Joca.

- Neću nikome da sudim, ali ona sa takvom prošlošću, nije baš za njega - rekao je Hasan.

- Šta vam je najveći problem kod Ene sem njene prošlosti? - upitao je Joca.

- Karakter je tu njen presudan, njega ne može niko da vuče za nos. On je prepametan, mozak operacije. On neće dozvoliti nikome da ga cedi - rekao je Hasan.

- Lejdi Di je otkrila da on kocka i da pozajmljuje po 1000 dinara? - upitao je Joca.

- Ma čuj 1000 dinara, pa on da zine ja i Peja bi mu dali koliko želi - rekao je Hasan.

- Posle je pokušala da se izvuče i da kaže da to nije Jovan nego Miki - rekao je Joca.

- Miki igra sa svojim parama, on radi od malih nogu, može da radi šta god želi - rekao je Hasan.

