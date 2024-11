Ne mogu da ga gledam očima: Miljana doživela pomračenje nakon sukoba sa Ivanom, ne prestaje da roni suze! (VIDEO)

Potpuno je van sebe!

Nakon žestoke svađe sa Ivanom Marinkovićem, Miljana Kulić izašla je napolje, kako bi se smirila.

- Idu na to da te diskvalifikuju. On brani ženu koja ga je prevarila, a tebe vređa - rekla je Kačavenda.

- Uvek me Željko pita mama koliko para imamo, pita me je l' to malo ili mnogo - rekla je Miljana.

- On je prokockao 115.000. dinara. Ceo dan idu za mnom - nastavila je ona.

- Smiri se, ti si tu zbog svog deteta - rekla je kuma.

- Prave me ludom, šta mu ja smetam? Ne mogu da ga gledam očima - rekla je Kulićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković