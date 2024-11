Ona je tebe branila, jer si otac njenog deteta: Mića zaurlao na Ivana iz petnih žila, izrevoltiran njegovim ponašanjem! (VIDEO)

Besan kao ris!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Nastao je haos u Beloj kući.

- Rekao sam da je Željlo bio takav ranije, sad nije. Osudite me što sam rekao da je razmažen, jer nije imao oca i odrastao je bez majke, koja ga viđa jednom mesečno. On je itekako sad kulturan i vapitan, i to bez mog uticaja. Vi možete da mi popušite k*rac - rekao je Ivan.

- Treba svi da znaju da nisi nikakav otac - dobacila je Ena.

- Vi ste imali plan i da diskvalifikujete Luku - rekao je Mića.

- Voleo bih da vidim taj klip gde se mi dogovaramo za to. Zabole me k*rac da nekog diskvalifikujem, sedite i zarađujte svoje pare - rekao je Marinković.

- Miljana isti ste isti prema Željku, s tim što ona zarađuje pare za njega. Ona je tebe branila, jer si otac njenog deteta. Što ti nju ne braniš - kazao je Mića.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković