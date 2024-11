Šok! Gačić morao da bira između Terze i Bebice: Osolio po Bori kao nikad do sada, pa rešio da preseče (VIDEO)

U novoj, 11. epizodi emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je bivšeg učesnika "Elite 7", Nemanju Gačića, koji je ovom prilikom uporedio Borislava Terzića Terzu i Nenada Macanovića Bebicu.

Kako je Nemanja Gačić istakao, u emisiji "Intimna pitanja sa Nikolom Žugićem", pre bi odabrao, da mora i da se ponovo ženi, Bebicu za kuma, iako su u lošim odnosima, u odnosu na Terzu, zato što veruje u to da bi Terza, kako kaže, pokušao da ima nešto sa njegovom ženom.

- Ženiš se, hipotetički ponovo i moraš da odabereš kuma za svadbu, biraš Bebicu ili Terzu - pitao je voditelj.

- Pa iskreno, pre bih izabrao Bebicu. Jesmo imali te nesuglasice, svađe i to, on da mi nije opsovao decu na dan slave, to mi je baš katastrofa...Terza je lik koji bi bukvalno u banderu gurnuo, uvek sam imao atraktivne i lepe žene, verujem da bi u jednom momentu probao sa mojom ženom - rekao je Nemanja.

O čemu je još Gačić govorio, pogledajte u video-klipu na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić