Bivši učesnik "Elite 8", Mića Jovanović, poznatiji i kao Ćomi boj, u emisiji "RedAkcija" nije štedeo reči na račun svog sugrađanina, Nenada Marinkovića Gastoza.

Nikola Žugić, Joca novinar i Milica Krasić, voditelji i domaćini emisije "RedAkcija" ugostili su bivšeg učesnika "Elite 8", Miću Jovanovića, poznatijeg kao Ćomi boj, koji je ovom prilikom opleo po Nenadu Marinkoviću Gastozu, njegovom ocu Đuri, ali je i otkrio šta se šuška i priča po njihovom rodnom gradu, Svilajncu.

- Njegov otac, koliko ja znam, nisam ga upoznao, iz priče i pričica dodatnih, to je jedan stariji čovek, ja mislim da čovek pije alkohol, ne bih sada da ga vređam...Evidentno je da se ne trezni 24/7, to je strašno, ali će o njemu, nadam se, brinuti sin kada izađe - rekao je Ćomi boj, a onda se osvrnuo na Gastoza:

- Evo recimo, ja mu sestru odlično poznajem, izuzetno dobra žena i majka. Nismo se čuli, nismo pričali, ali se pratimo na instagramu i ono što sam mogao da vidim to je da je zgrožena, njeno mišljenje je da je to čista laž i da je po njoj Anđela veoma loša osoba koja igra neku igricu, kao i većina što to radi. Tanja, Gastozova sestra, je zgrožena Anđelom Đuričić. Što se tiče Gastoza, kromanjonca...Animozitet nije postojao sve dok nisam u jednom trenutku zadremao u "Eliti" i on se tako razdrao na uvo, da sam ja mogao da dobijem srčani udar. Bio sam u blagom šoku, nasmejao sam se, pa onda nisam znao šta me je snašlo. Kada je krenuo dodatno da mi dobacuje, onda sam rekao: "E, sad ćeš dodatno da mi platiš", sad će malo Ćomi boj da se igra sa tobom. A ta velika zvezda, zvezda u pokušaju, možda ima jedan ili dva hita. Možda je on i dobar čovek i te njegove pesmice koje on ima...Muzičar, ne bih upotrebio taj termin, on je obično recitator, on recituje. Ja se pitam ko sluša muziku od jednog debila? On se proslavio na foru tako što je, oprostite na izrazu, jutjuba, tako što je smrdeo, prdeo i ljubio se sa onom nesrećnom devojkom bivšom za kojom odavno pati. Nju nisam video odavno, ne poznajemo se, ali je devojka prelepa. Ne znam šta bih rekao osim da mu je rijaiti život, proslavio se na foru, njega slušaju deca debili, ona nema nikakvu empatiju prema roditeljima, a možda čak i prema sestri. Što se mene tiče, on može da bude pobednik i u "Eliti", ali sve što smo imali prilike da vidimo od jednog Gastoza, rijaliti zvezde, ja bih dodao u pokušaju, mi smo videli, ne znam šta je sledeće što on može da ponudi...Profili ličnosti poput Gastoza, smatram da ne smeju da budu primer omladini. Ja sam napao Anđelu za krevet u početku, to mi je sada simpatično...Njega Anđela vozi, a vozi i on nju. To je jedan začarani krug, međusobno se voze, i tako ispadaju takve budaletine kojima se ljudi spolja smeju. Gastoz prednjači, jer misli da ako smuva Anđelu iz Crne Gore, misli da će biti još veći heroj ili mijlenik nacije. Ja se zaista pitam, dragi gledaoci, čemu se vi divite? Prostakluku, neobrazovanju, nevaspitanju, jeftinim pokušajima da bude još više u centru pažnje? - rekao je Ćomi boj, te je nastavio:

- On je poznat kao teški folirant, dao bi sve samo da bude broj jedan, verujem da će biti, jer kako je počeo, a Anđela se žešće primila. Ja sam igrom slučaja čuo sa strane da će se on maksimalno potruditi da smuva Anđelu Đuričić. Narod je nažalost glup donekle, ovo je jeftino prodavanje magle, već viđeno. Oni meni vizeulno uopšte ne idu, mali zdepasti patuljak iz Svilajnca. Kakva građa? Zdepasti patuljak iz Svilajnca. Anđela je jedna dama, kulutrno vaspitana, ne znam šta će ona uopšte sa njim...Njegov otac, kako sam ja čuo, još uvek pati za tom bivšom, njemu je ona favorit, a verujem i dragoj Tanji, njegovoj sestri - priča Ćomi boj, a onda je otkrio šta pričaju po Svilajncu o Gastozu:

- Ja nemam mira od prolaznika, toliko me zaustavljaju, pitaju me za moje učešće i za ovog Gastoza...Obično me pitaju za moj odnos sa Gastozom: "Zašto je takva majmunčina, zašto je takav kreten? Je l' zaista toliko zloban? Je l' se zaista drogira?", čude se jednoj budaletini iz Svilajnca. Nemaju lepo mišljenje...On je jedna nesrećna osoba, ljudi ga mrze, da, u Svilajncu. On u jednoj od naših diskoteka, koja više ne funkcioniše, oni ga popreko gledaju i sa zadovoljstvom mu naplate ulaz! Toliko je velika zvezda, sa zadovoljstvom mu uzimaju keš! - rekao je on.

- Šta bi bilo kada bi Gastoz došao u Svilajnac sa Anđelom - pitala je Milica.

- Ja mislim da bi ih kamenovali, njega i Anđelu...On bi doživeo sunovrat - odgovorio je Ćomi boj.

Autor: Nikola Žugić