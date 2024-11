Njen tip je piletina: Đedović vinuo odnos Ene i Peje u nebesa, pa isprozivao Munjezovu rijaliti igru! (VIDEO)

Naoštrio jezik!

U toku je emisija ''Vanredno ubacivanje'', a novi učesnik ''Elite 8'' je Marko Đedović.

- Hajde da prokomentarišeš Enu i Peju - rekla je Ana.

- Jako su mi slatki i Ena mi je top u rijalitiju. Ne sviđa mi se ovo blamiranje sa Munjezom poslednjih dana, mislim da je to iz nekog inata Joci, pošto on opet okuplja vrtić. Munjez nije lik da zavrti temu, jeftino izgleda i Ena preteruje s tim. Svi su je napadali, zato ja ulazim u miru. Mislim da je to kod njih neko nadmudrivanje i ljubavne igrice. Sigurna sam da se on njoj sviđa, njen tip je piletina - rekao je Đedović.

- Kako ti inače deluje mali Peja - pitao je Joca.

- Mislim da vaspitanje ne može da se odglumi, ne mislim da glumi, ali ima kratak fitilj. Nije nevaspitan, ako opsuje.

- Kačavendu mnogi optužuju da si joj ti dirigent. Kako komentarišeš njeno dosadašnje učešće - pitao je Darko.

- Sviđa mi se, volim kad psuje i kad se sviđa, jer ko to njoj ne radi - rekao je Marko.

- Zamerali su joj što nije bolećiva prema Terzi - rekao je Darko.

- Ko to ne radi, kad mu je neko drag? Ja to prvi radim, tako da je objektivnost budalaština. Ne znam ko je objektivan - kazao je Đedović.

Autor: Iva Stanković