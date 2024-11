Iskrena!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', voditelj Darko Tanasijević podigao je Enu Čolić kako bi progovorio o vezi sa Jovanom Pejićem Pejom. Ena je istakla da je najveći problem u njihovoj vezi svi spoljni faktori i ljudi koji se mešaju u njihov odnos, te tako Peji pune glavu da je ona loša.

- Ena zbog čega ti i Peja niste opstali i niste uspeli? - upitao je Darko.

- Pitaš me kao da sam jedina ja odgovorna. Nas dvoje smo dve odrasle osobe i ja čekam da on bude dominantan - rekla je Ena.

- Šta njemu fali da bude dominantan? - upitao je Darko.

- On je dobio smernice, čak je i video i čekam da preuzme stvar u svoju ruku. On se savetuje sa ljudima koji čak nisu za nas, ti ljudi nam remete odnos. Desilo se svašta, ali ja pričam sa svoje strane - rekla je Ena.

- Žalila si se u više navrata da ti sa Pejine strane manjka pažnja, u kojoj meri ti to treba, a u kojoj meri ti to Peja daje? - upitao je Darko.

- Ja živim od pažnje, pogotovo u ovom prostoru. Dok nismo ozvaničili odnos, nekako ti pogledi, osmeh i naši razgovori, sve je bilo intenzivnije nego od momenta kada je on ozvaničio našu vezu. On igra ledenog čika, žmurke, on ne poželi da bude sa mnom. Nisam ja posesivna niti želim da smo 24 sata zajedno, ali ne baš da bude svako na svoju stranu. Uveče provedemo neke momente zajedno u krevetu - rekla je Ena.

- Dok ga ne isteraš iz kreveta da ne bi osvanulo na jutjubu - rekao je Darko.

- Da, shvatila sam da ovde imam pojačan ego zato što sam se ponizila dosta. Prvo devojka sam napolju, drugo navikla sam napolju da ja budem osvajana. Ja nisam ta osoba koja priča ajde na kafu, a on to ne radi. Ja sam se tu dala mnogo više, mislim da je video na klipovima da nisam ništa lagala, samo treba malo da mi veruje. Vreme je na našoj strani, a ovo što ja pravim kikseve, mislim da mi se mnogo više meri - rekla je Ena.

- Pojedini ukućani kažu da si ti postala hladna i da ne pokazuješ interesovanje, kao i da si se ugasila sa emocijama - rekao je Darko.

- Nedostaje mi i imam još uvek snage, ali jesam drugačija svakako. Ne znam da li je uzajamno, čak i da je jednostrano nemam problem sa tim. Ja ovo ne smatram poniženjem, tako je kako je. Ja samo priznajem nešto što neko ne bi - rekla je Ena.

- Rekla si da ne možete da opstanete zbog hejtera i njegovih fu*setina, da li misliš da ste vi glavni krici ili ipak ti ljudi sa strane? - upitao je Darko.

- Mi uopšte nismo sami u vezi i verovatno hteli ili ne hteli, mi samo prihvatamo to - rekla je Ena.

- Da li misliš da si nekim svojim ponašanjem udaljila Peju od sebe? On ti zamera to što nisi samokritična - rekao je Darko.

- Ja sam jako samokritična, vi to ne vidite. Ja razgovaram sa ljudima koje cenim, znači mi, tim ljudima kažem da shvatam neke svoje poteze da su pogrešni, ali ne želim to da kažem ovde. Za crnim stolom se sve doživljava drugačije - rekla je Ena.

Autor: N.P.