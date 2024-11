Moj bronzer sam košta 80 evra: Ena uzvratila na Džordine provokacije, pa otkrila da voli kad Peja stane uz nju! (VIDEO)

Voli njegovu zaštitu!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima i otkrivati njihove tajne. Darko je nastavio razgovor sa Enom Čolić.

- Počelo je da ti smeta što viče na tebe, a na druge devojke ne. Pomenula si Džordi, rekla si da je brđanka, krastava i aljkavuša - rekao je Darko.

- Devojka samo viče i udara se, kao neka kromanjonka. Viče da sam prostitutka za 50 evra, a on umesto da joj kaže ćuti, on ništa. Moj bronzer sam košta 80 evra, kakvih 50 evra. On ne ume da se postavi prema nekom, koga je on birao. Mislim da smo adekvatni ovde, a napolju ne znam. Ne očekujem da on skače tu i da vređa za mene, ali dopada mi se kad je tako žustar - rekla je Ena.

- Šta msiliš, kako možete da uspete - pitao je Tanasijević.

- Mi sve imamo što na, treba, samo nam fali dobra volja. Juče sam se kolebala, ali mislim da je sad sve u redu - kazala je Ena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković