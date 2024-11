Devojka zaostala u razvoju: Kačavenda ponovo prekorela Enu zbog lošeg ponašanja prema Peji, pa Munjeza osudila zbog pite (VIDEO)

Osudila je!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi dala svoj sud o odnosu Jovana Pejića Peje i Ene Čolić. Milena je osudila Enu zbog ponašanja, te je nazvala devojkom koja je zaostala u razvoju.

- Milena šta misliš o Eni i Peji? Ko je tu u pravu u ovoj raspravi? - upitao je Darko.

- Ljudi teraju inat, propratila sam sve što pričaju. Meni je Peja top, on ima neke greške, ali tu vidim mušku nezrelost. Ono što je pomenuo za Enino dete je baš bilo bljutavo, ali Ena mi je Bog totalni. Definitivno negde zaostala u razvoju, neverovatno je šta žena priča. Njoj je normalno da kad je gladna uzme pitu od Munje, on je totalni Munjez. Sedi ovde i žmirka, ovo je komedija šta radi. Ja njihov odnos ne vidim kao neki perspektivan, meni deluje kao da je obratno, mislim da je lupio, pa ostao živ. Ona se žali na tu nekakvu pažnju, ali je totalno nelogično kako ona izgubi želju posle mesec dana. Mislim da je ružno što Ena ovo dozvoljava sa Munjom, on mulja, pa mulja, ništa novo. Ena klasično tera inat Peji, definitivno mi se tu ništa ne sviđa, a ona mi uopšte žena nije jasna. Peja budno prati svaku njenu reč, sa strane gledano deluju kao da on ima 32 godine, a ona 22 godine. Ne vidim tu neku vatru i žar - rekla je Milena.

Autor: N.P.