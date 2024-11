Uživa u skrivanju svoje veze od ukućana: Anđela cveta kao nikad pre, priznala da su ona i Gastoz nikad srećniji (VIDEO)

Nastavlja sa skrivanjem!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Ona je uživala u tome što krije svoju vezu sa Gastozom, te je ipak istakla da

- Anđela do kog stadijuma je došao vaš odnos i kako se sad osećaš? - upitao je Gastoz.

- Predivno se osećam, odnos nam je nikad bolji. Prepustili smo se oboje i uživamo, jako nam je lepo oboma - rekla je Anđela.

- Šta je potrebno da se desi da bi došlo do poljupca? - upitao je Darko.

- Ja smatram da je naš odnos u ovom trenutku da je baš kvalitetan i da je prirodno da se to očekuje , ali prosto kad se bude spontano dogodiće se. Nama svi određuju da moramo nešto, ja smatram da je nama ovako prelepo. Ja se izvinjavam ljudima koji se ljute na mene zbog toga, uvek se ljute kada kažem da je on srećan sa ovim - rekla je Anđela.

- Da li pomisliš nekad kako se Gastoz ljubi? - upitao je Darko.

- Objašnjavao mi je kako se ljubi i zamišljala sam, valjda ćemo se snaći, ne znam. Moramo da se odlučimo da probamo, što se tiče teorije mislim da ću biti zadovoljna - rekla je Anđela.

- Ti ne kriješ da ti se on sviđa, kako uspeš da odoliš da ga ne poljubiš - upitao je Darko.

- Sve je teže i teže, u pravu si, teško mi je da odolim sve više i više. Ranije je on imao faze ajde da se ljubimo, a sada se povukao i više kao da neće. On više uopšte to ne potencira. Ja kad to izgovorim ljudi kažu da ja nisam normalna, ne treba ništa forsirati. Za mene nas dvoje imamo predivan odnos, ali u nekom trenutku kada se bude desio taj famozni poljubac biće - rekla je Anđela.

- Jel si smirila svoje bubice da ne prosipaš kafu? - upitao je Darko.

- Ja sam jako teška i sitnjičava. Tada sam stvarno preterala, naravno da je bilo jako bezveze i rekla sam mu odmah izvini. Bila sam malo u pms tada, ali rekla sam mu da shvatim kada preteram, to krenem i da korigujem. On zaslužuje ono što mi daje, a to je najbolje sve - rekla je Anđela.

- Primetio sam kod tebe da te jako boli što drugi ukućani iz sujete ne žele da istaknu Gastozove vrline , ti ne možeš da veruješ da ga neke osobe nisu navele za neke pozitivne stvari - rekao je Darko.

- Bilo bi glupo da ja kao neko ko je najbliži ne ustanem i kažem neke stvari. Neki koji su dobri sa njim niko ga ne navede jer su sujetni. Ja ne izmišljam kada ga navedem jer to jesu njegove vrline. Naravno da se iznerviram, čovek je hodajući šarm. Ja i dalje ne mogu da svarim da Keti njega nije navela za najšarmantnijeg. Ona je presudila svojim jednim glasom - rekla je Anđela.

Autor: N.P.