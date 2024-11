Od sinoć u Eliti ništa neće biti isto: Veliki povratak Đedovića izazvao zemljotres u Beloj kući, sedma sila izrešetala goruće teme!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Najgledaniji rijaliti u regionu "Elita" sinoć je postao bogatiji za jednog takmičara. U Belu kuću uselio se Marko Đedović, a nakon njegovog ulaska jasno je da više ništa neće biti isto.

On je u studiju prvo komentarisao goruće teme, o kojima je dao svoje iskreno mišljenje.

Kad je stigao u Belu kuću svi takmičari su se oduševili i poleteli da se pozdrave sa njim, a pogotovo Milena Kačavenda.

Odmah nakon Markovog ulaska počela je emisija "Pitanja novinara", a on je pred takmičarima otkrio šta mu je najviše privuklo pažnju.

- Anđela i Gastoz, koji još uvek nisu u vezi, a tako se lepo muvaju. Ona je bila Helga, koja nije dozvoljavala vaćarenje. Pričao sam i sa njenim drugaricama, ni njima se to nije svidelo. Videćemo kad će ući u vezu, interesantni su mi. Ena i Peja su mi isto lep par, Ena mi se sviđa kao učesnik. Jedino mi se nije svideo taj odnos sa Munjom, sve to izgleda jeftino i ružno. Terzino ponašanje mi je takođe zasmetalo, to vređanje - rekao je Đedović.

Darko Tanasijević započeo je prvu temu, pa je sa Enom Čolić razgovarao o njenom raskidu sa Jovanom Pejićem Pejom i problemima koje imaju.

- Ja živim od pažnje, pogotovo u ovom prostoru. Dok nismo ozvaničili odnos, nekako ti pogledi, osmeh i naši razgovori, sve je bilo intenzivnije nego od momenta kada je on ozvaničio našu vezu. On igra ledenog čika, žmurke, on ne poželi da bude sa mnom. Nisam ja posesivna niti želim da smo 24 sata zajedno, ali ne baš da bude svako na svoju stranu. Uveče provedemo neke momente zajedno u krevetu - rekla je Ena.

Ena je takođe priznala da joj prija što primećuje da Peja pokazuje ljubomoru kad su u pitanju ona i drugi muškarci iz Bele kuće.

Nakon Ene i Peja je otvorio karte o njihovom odnosu.

- Mislim da nam treba to poštovanje. Ja sam itekako pokazao prvi dan kada sam ustao i rekao da je vrtić zatvoren, smatram da sam se ja prepustio samo njoj dok se ona prepustila Munji i još nekima. Nije postavila taj gard da bude nepristupačna, nego je na više stolica tražila pažnju - rekao je Peja.

Peja je nakon toga priznao da je primetio da Danijel Dujković Munjez ima simpatije prema Eni.

Nakon Pejinog priznanja Munja je na sve moguće načine pokušavao da se ogradi od toga, ali u njegovu priču je retko ko poverovao.

- Iskreno malo mi je neprijatno zbog ove situacije u ovom momentu. Ja sebe apsolutno ne smatram krivim u ovom odnosu. Meni se moja ljubaznost graniči sa flertom. Nije Ena jedina kojoj sam ja uvek na usluzi za sve, ja nikad sa njom nisam seo nasamo ili dobacio. Nikad nisam namignuo, meni je drago kada se ona meni nasmeje. Ona je bila napadnuta sa vrata, meni se sviđaju njene mane. To što se ona provodi na žurki, meni je to drago. Drago mi je kad ustane ovde i začepi njih 15 usta, ali ja sam je prvi napao na početku za neku situaciju i shvatio sam da nisam bio u pravu. Ivan je zaljubljen u nju, izgleda da mu ne prija to što ja njoj uputim lepu reč. Ja nisam flertovao sa njom i nemam lošu nameru - rekao je Munjez.

Sofija Janićijević sve je iznenadila kad je iznela svoje iskreno mišlenje o Eni i njenom odnosu sa Pejom i Munjom.

- Ja sam prva rekla da Ena folira odnos između nje i Peje, ali mislim da nemaju isti mentalni sklop. Razlika je u godinama, jednostavno. Sve kako sam mislila tako se i dešava. Peja se promenio totalno nakon ozvaničenja njihove veze, on ne pruža njoj pažnju kao što nama pružaju partneri. Nakon toga kad sam videla da su oni bili u svađi ja sam tu ubacila Munju jer je primetno šta njih dvoje rade. Evo on se smeje, ali mene zanima ako nju ne zanima Munja, zašto onda ističe da bi volela da Peja ima Munjine manire? - upitala je Sofija, pa dodala:

- Njihov odnos nije odnos, to je jedno veliko ništavilo. Ja u životu ne bih uzela pitu, pa da je ne znam šta. Oni su pričali u Odabranima, ali je mnogo kratko trajalo, ako je stvarno tolika želja bila za tim. Ja ne kanalim Enu, ona može da jede od koga god hranu, Munja ima pravo da muva koga želi, a na devojci je da prihvati ili ne. Ja od Munje ne bih prihvatila ništa - rekla je Sofija.

Druga tema bilo je zbližavanje Aneli Ahmić i Mateje Matijevića, a ona je prva priznala kakva su joj sad osećanja prema njemu.

- Prijalo mi je, jer volim da se družim s njim. Možda smo zanimljiviji ovako i više se smejemo, nego kad smo bili u vezi. Nama je najbolje kad nismo u vezi, ne bih dozvolila opet da se prepustim. Stalno bi me ponižavao tim nekim svojim stavima, nismo jedno za drugo i ja se ne nadam ničemu - rekla je Ahmićeva.

Aneli je u nastavku noći imala žestoke svađe sa bivšim prijateljima, a prvo je zaratila sa Slađom Poršelinom Lazić.

- Ne mogu da slušam gluposti. Meni je najstrašnije zamereno što vređam Jelenum, a ona je bila dobra s njom. Rekla mi je pedala, znači ja više nisam mogla da budem njen prijatelj. Kad je Mateja otišao kući, ona je spomenula da je Karić gleda na drugačiji način. Ja sam samo to ponovila, šta sam ja tu loše rekla - kazala je Slađa.

Nakon Slađe zaratila je i sa Urošem Stanićem koji ju je urnisao.

Ona je upoznala njega na žurci, posle smo otišli do pekare da jedemo i ona je ostala sa njim u kolima. Imala je sa njim kres kombinacije, to je oženjen čovek. Zove se Mitke, on je iz Švedske. Ona ima u telefonu slike kako se ljubi sa Mitketom, a na sve to se čula sa Alibabom preko lažnog profila. Ja sam pokušao da je odmaknem od tog oženjenog čoveka, ali to nije tema - rekao je Uroš.

Na red je došao i odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, kako njihovi cimeri ne znaju da su u vezi njihovi odgovori su bili u skladu sa tim, a prvo je ona pričala sa Darkom o tome kako se još "nisu poljubili".

Nakon Anđele isto je uradio i Gastoz.

- Za sad je sve u najlepšem mogućem redu. Ne mogu da stignem da je poljubim u usne od g*ze, vrata, ruku, počeo sam i stopala da ljubim. Rekao sam joj, ako hoćeš, krljni jezičinu i ja čekam - rekao je Gastoz.

Torta koju je Borisalv Terzić Terza dobio za rođendan izazvala je brojne sumnje u "Eliti" a Sofija je u razgovoru sa Darkom pokušala da dođe do zaključka ko se krije iza toga, iako većina cimera smatra da ona laže da ne zna o kome je reč.

Jelena Ilić u ragovoru sa Jocom novinarom raskrinkala je bivšeg muža Ivana Marinkovića i njegovu letnju aferu sa Ivanom Vrbaški.

- Ja nemam pojma da je on bio sa njom napolju, on se hvalio da je bio sa malo starijom ženskom osobom. Nije bilo uvredljivog karaktera, niko ga nije pitao niti je neko proveravao ko je i šta je. Ivan je imao aferu i viđao se sa majkom jedne poznate rijaliti učesnice, ja i jedna osoba smo provalili da je to Mina Vrbaški, obzirom da je on Minu i Ivanu stalno pozdravljao. Onda kada je ta osoba rekla da je Ivan imao aferu sa majkom jedne rijaliti učesnice ja sam bila u šoku. Kada sam ga pitala da li je to tačno, on je rekao da nije istina. Onda kada ga je još jedna osoba pitala, on se smeškao, tako da je meni Ivanov osmeh sve rekao - rekla je Jelena.

Iako je Ivan prvo pokušao da negira sve što je Jelena iznela na kraju nije imao izbora pa je priznao sve o odnosu sa Ivanom.

Za sam kraj emisije došlo je do još jedne drame, kad je Terza otkrio da Teodora Delić želi da ostavi Nenada Macanovića Bebicu, ali ne zna na koji način da to sprovede u delo.

Autor: A. Nikolić