Urnišu se: Gruja preko Saške potkačio Mimas, Rajačić ponizio Ivana: Zavidan je jer kad god se nasmejem Jeleni... (VIDEO)

Skandal!

Milana Šarac Mimas dobila je reč.

- Milena Kačavenda je zavidna na mene, na moj prirodni izgled, zavidna je na Marka Đedovića i njegov ulazak jer je inteligentan. Na drugom mestu Gastoz...Zavidna je što ne moram da operišem kapke. Gastoz je neko ko pre početka emisije bude pun energije i kada voditelj dođe i prozove nekog drugog da priča, on napravi facu kao tužna vrba - rekla je Mima.

- Đole je pokazao zavidnost što sam sklopio saradnju sa prvom ženskom rijaliti zvezdom, boravi sa mnom tamo u pabu, u dobrim smo odnosima, videćemo da li će uspeti. Broj dva, novi učesnik, Đorđe. On zavidi svima koji su jeli palačnike jer kaže daje konstantno gladan, otkako je sa Jordankom samo jede testenine. Broj tri, Ivan Marinković. Jelena je ušla utučena u pab jutros zbog toga što joj je jedan učesnik rekao grozne stvari, kada smo mi to slušali, on je ušao i rekao: "Šta to radiš?", očigledno je zavidan što ona sedi sa jednim harizmatičnim i sposobnim momkom - rekao je Raško.

- Moram da se nadovežem na Kadru, Kadro to što smo mi u drugoj vrsti muzike ne daje nam za pravo ovo što ti pričaš. Smatram da si zavidan i ljubomoran na nekoga ko je na svoju inteligenciju napravio da bude institucija. Ja sam se začudio koju foru prodaje, ali sam skapirao da je to drugi fazon...Na drugom mestu ću da navedem ovu fekaliju, Stanića. I na trećem mestu ću da navedem Šarac Mimu, ljubomorna je na Saškin izgled i na vrstu ljubavi koju dajem Saški - rekao je Gruja.

- Staviću Zeca prvog koji je zavidan što mu je Soni uzeo ribu i Ivana zavidnog na mene, jer kad god se osmehnem Jeleni, on padne. Kada sam slušao ovde prepirku Matee i Milene, na treće mesto ću da stavim Kačavendu, jer je zavidna na Mateju koji se druži sa mnom - rekao je Rajačić.

Autor: Nikola Žugić