Šta bi rekli da ga je ona prevarila u osmom mesecu? Maja i Alen žestoko osudili Terzu zbog javne preljube: Ozbiljan ljigavac! (VIDEO)

Joca novinar, voditelj emisije "Pitam za druga" ugostio je Alena i Maju Hadrovića, koji su prokomentarisali sve goruće teme u "Eliti 8".

Između ostalog, Maja i Alen Hadrović prokomentarisali su na samom početku javnu preljubu Bore Terzića trudne Milice Veličković sa Sofijom Janićijević.

- Jedan negativan komentar ne bi dobio da nije trudna. Znači ti varaš dete. Za to dete majka joj je Bog, ne vidi ništa, svaki tvoj stres dete proživljava s majkom. Meni je jako žao te žene, jako mi je žao Milice. To su meni strašne stvari. Mi imamo troje dece, ja bih za decu poginuo - rekao je Alen, a Maja se nadovezala:

- Ja ne mogu da razmišljam o tome, ja bih se iznervirala i ko zna šta bih rekla. Žao mi je te devojke, Milice, a naravno i deteta. Nadam se tome i da kada dođe dete na svet, mislim da će da se posveti njemu i njen život će dobiti novi smisao - rekla je Maja.

- To za Sofijinu mamu mi se ne sviđa - rekao je Alen.

- Ne treba ni Sofijina mama da se meša - rekla je Maja.

- Kako da se ne oglašava? Ona je besna, očajna i ponižena! - rekao je Alen.

- Trebao je trudnoću da preživi sa svojom ženom, da oseti ta pomeranja stomaka i da bude uz nju. Morao je da gleda malo unapred - rekla je Maja.

- Ako nije svestan, ima problem sa glavom, nije normalan, a ako je svestan, onda je ozbiljan ljigavac. On mi deluje između, ne deluje mi da je svestan, neverovatno mi je da je on kao da je svoj svet našao, kao on je na televiziji i on je srećan i ne postoji ništa posle toga. Kada bude došlo dete, shvatiće šta znači porodica, ako shvati, ima mnogih koji ne shvate... Verovatno će ono njegovo da plače, da se rasplače, pa da okrene leđa i to je to - rekao je Alen.

- Meni je najglavniji krivac on, nema tu šta Milica - rekla je Maja.

- Šta bi rekli da je Milica prevarila u osmom mesecu dotičnog? Rekli bi da je bolesna, e pa isto to - rekao je Alen.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs