Osećam se potčinjeno: Ivan otkrio kako gleda na odnos sa Jelenom, pa se osvrnuo na njeno šurovanje sa Đedovićem! (VIDEO)

To mu je trn u oku!

U toku je emisija ''Nominacije'', sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici će večeras birati između Jelene Ilić i Uroša Rajačića. Prvi na redu da izlaže je Ivan Marinković.

- Naš odnos je kao neki brod, koji tone već mesecima i održava se na nekim daskama. Samo se čeka da potpuno potone. Osećam stalno tenziju i samo čekam da pukne, jer teško da će biti bolje za nas. Rekla mi je da joj se skinem s grbače, ali ne mogu i vidim da ne može ni ona. Čekam da neko od nas pukne zato. Osećam se potčinjeno u odnosu s njom, ima potrebu da me stalno ponižava i tera da se osećam kao da sam ja kriv za sve. Mislim da joj je falio i Đedović, on je bio njena podrška. Jelena pronalazi podršku u ljudima s kojima oboje ranije nismo bili u dobrim odnosima. Mislim da Jelena i dalje negde želi da bude u dobrim odnosima sa mnom - rekao je Ivan.

- Uroš i ja nemamo nikakav odnos ove sezone, mislim da je to i logično. Ne bih komentarisao njegove poteze, ali mislim da i dalje fura tu neku priču sa Jelenom. Mi mu dajemo prostora za to, a sve ostalo što radi je degutantno. Šaljem Uroša, a ostaviću Jelenu - nastavio je on.

- Vidim da je Ivan iskoristio ovu raspravu od večeras, kako se ne bi izvinio mojoj porodici i demantovao neke stvari o meni. Sve mi je jasno - rekla je Jelena.

- Nisam ni razmišljao o tome, pogotovo ne posle onog skini mi se s grbače - odbranio se Ivan.

Autor: Iva Stanković