Rešeta kao da sutra ne postoji: Lepi Mića osuo rafal uvreda po Jeleni Ilić, urnisao njen izbor momaka, pa odnos sa Urošem nazvao greškom (VIDEO)

Urniše je!

U toku je emisija 'Nominacije', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Elvinu Kadriću Kadri kako bi dao svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Jelena Ilić i Uroš Rajačić.

- Uroš od kako se razboleo je drugi dečko, on je možda izgubio volju za ove devojke. Malo kompleks, malo gluma. Guraj dalje - rekao je Kadra, pa dao svoj sud o Jeleni Ilić:

- Jelena pravi grešku za greškom, ja ću ti dati savet da izbegavaš sukobe. Ovo je sramota šta sve ljudi imaju u sebi, ti i Ivan nemaju budućnost, ti si meni draga i Uroša ću poslati u izolaciju - rekao je Kadra.

Naredni je reč dobio Božo Franić.

- Imamo odličan odnos, ona je prema meni odlična. Kad god mi nešto treba uskoči mi, imamo vrhunski odnos i razgovor što jako cenim. Što se tiče Uroša, takođe imamo odličan odnos. Nema neke svađe, opisao bih ga kao ludoog. Sve je rečeno da se ne ponavljam, teško mi je, ali ostaviću Jelenu. Biću džentlmen - rekao je Boža.

Naredni je reč dobio Lepi Mića.

- Svega je bilo, rečeno je svašta. Zamisli neko ti je*e ženu i ti mu se zahvališ. Za takve stvari se otvara lobanja muškarcima. Ovo je skandal i užas šta vi pričate. Ovo su dve osobe sa kojima sam ja imao najstrašnije svađe, oni su meni vređali sve najmilije, ali i ja njima. Ljudi na neki način moraju da budu ovde u komunikaciji, ovde je sve postalo kao dobar dan. Videli smo sve večeras kako stoje stvari. Ovde se reaguje na kritike kako si sa kim dobar, pa kako si sa kim loš. Jelena je izgubila svaki moralni kodeks, uradila je sve što nijedna žena nije uradila ovde za sedam sezona. Uroš je takav da bi ti je*ao sve, a onda ona priča o Urošu sve najdivnije. Zamisli kakav si ti konj kad je tebi vadiona Uroš Rajačić. On sakrije poruke njene i onda da Đedoviću, zamisli koliko je to podlo. Onda kaže Mateja on je divan čovek, ovde strogo moramo voditi računa šta izgovaramo. Jelena je sebe unakazila, ona nije svesna šta je uradila. Ivan je sve najgore, pa je sa njim bila 6 godina, a onda je on čupa iz svih go*ana - rekao je Mića.

- Opet pričaš kao da sam ja izvadio poruku i time sve otkrio, ne. Ja sam to tek dao Ivanu kad je tražio - rekao je Uroš.

- Jelena ide iz greške u grešku, njeni su izbori dno dna. Sve to povlači težinu priče kako se ona predstavila pre svega toga. Uroš ima pravo da je*e koga hoće, ali pazi onda ide osvajanje novih devojaka na fazon koji on radi. To su prave krpetine i dr*lje. Zamisli Gruja kaže da bi na kraju svega pio kafu sa Urošem, je*em ti sudijo - rekao je Mića.

- Koji je tebi ku*ac? To je do devojke, nije do njega - rekao je Gruja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.