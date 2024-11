Gde ćeš da mi pojedeš živce?! Zlata Petrović progovorila o Pejinom boravku u Eliti, pa otkrila kako joj je saopštio da ulazi u rijaliti (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" pevačica Zlata Petrović komentarisala je učešće svog sina Jovana u najgledanijem rijalitiju u regionu!

Voditelj Jovan Ilić poznatiji kao Joca novinar u novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" razgovarao je sa pevačicom Zlatom Petrović. Kako je njen sin Jovan Pejić Peja jedan od glavnih aktera u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita" imali su dosta tema za razgovor.

- Dobro sam, mislila sam da ću da presedim pored televizora. Majka je najlepša uloga, a i najlepša - rekla je na samom početku.

- Kako je saopštio da ulazi u "Elitu 8" i kakba je bila tvoja reakcija? - upitao je Joca.

- Život nije predvidiv, rijaliti nam je u kući, na ulici... Rekao je on meni već par puta i šta ja mislim. Rekao sam da je škola prioritet, fakultet, tad je imao i vezu. Pozdravljam Isidoru i njene roditelje. Nije bilo smisla da uđe i vara devojku. Došlo je vreme kad se sve završilo, oni su ostali prijatelji i to mi je najdraže. Seli smo i rekao je: "Mama, ispunio sam tvoje želje, ja imam jednu želju". Moja prva reakcija je bila: "Gde ćeš da mi pojedeš živce?". Dan po dan, mic po mic i shvatim da on ima 24 godine i hoće da se oproba. Pitala sam ga da li zna gde ide, ja sam bila tri meseca. Rekao je da sve zna, ali želi da se bori i da upozna sebe. Dugačak je to period. Rekao je da mu dam vetar u leđa i podršku, on hoće da se bori - govorila je Zlata.

- Je l' si zadovoljna kako se on do sad pokazao? - upitao je Joca.

- Prezadovoljna, ništa drugo za sad nisam ni očekivala. Sve se to menja, život nije predvidiv. Zadovoljna sam jer je on takav kod kuće, takav je i na poslu. Isti je, čak sam videla i da je malo mudriji. Ja ne znam to njegovo sa devojkama, viđam ih kad dođu kući. Jako je mudar za sad, ali ljubav je opasna stvar - odgovorila je Zlata Petrović.

Autor: A. Nikolić