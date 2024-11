Zlata Petrović najavila tužbe: Odgovorila na priče da njen sin Peja ima kockarske dugove! (VIDEO)

Pevačica u emisiji "Rijaliti rešetanje" stavila tačku na spekulacije o njenom sinu Jovanu Pejiću!

Voditelj Jovan Ilić poznatiji kao Joca novinar u novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" razgovarao je sa pevačicom Zlatom Petrović. Kako je njen sin Jovan Pejić Peja jedan od glavnih aktera u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita" imali su dosta tema za razgovor.

Joca je upitao Zlatu o optužbama bivše učesnice "Elite" da je njen sin Peja imao kockarske dugove.

- Što se mog Mikija tiče to je davna prošlost i bilo je u tinejdžerskim danima, novine su to stalno ponavljale. Hvala Bogu, 17 godina ne radi to. Što se Jovana tiče ne postoji jedna banka da moje dete duguje. Mi smo skromni ljudi, on je radio i nije bilo potrebe da uzme. Ja ne znam da on duguje. Volela bih da vi novinari istražite i iskopate, pa neka izvole i ljudi. Ja sa mojim sinom otvoreno pričam o najintimnijim temama. Njega to ne interesuje, ali ne mogu da tvrdim da nije išao par puta. Ja to nisam, ali deca su možda otišla čisto onako, ali da kocka, ulaže, a pogotovo duguje nijednu banku. Molim sve ljude da dođu i jave se, naravno sa dokazima. Pritom, nisam tužibaba i ne volim da se tužim, ali da dođe do lašnih informacija naravno da ću da tužim. Ne želim da neko klčeveće moje dete. Ako imate dokaze, izvolite - poručila je Zlata Petrović.

Autor: A. Nikolić