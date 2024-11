Ljuba Pantović iznela ŠOK optužbe na račun Takija Marinkovića: Ima nenormalne slike svoje ćerke koje pokazuje ljudima okolo, potvrđeno mi je... (VIDEO)

On je prilepak svoje ćerke - poručuje Ljuba o Majinom ocu.

Ljuba Pantović bila je večerašnji gost Anastasije Buđić u emisiji ''Pitam za druga'', a tom prilikom ona je govorila i o odnosu Takija Marinkovića sa ćerkom Majom Marinković optuživši ga da poseduje ''nenormalne'' slike svoje ćerke koje pokazuje prijateljima.

- Slike možemo svi da imamo i nemamo. Od materijala kao što je Taki možeš samo čpvarke da napraviš. Dupe dao da bude poznat, a nije uopšte. On je prilepak svoje ćerke. Predstavlja se kao otac, a ćerki bira gaćice da budu mekane... Meni je to bolesno... - rekla je Ljuba i dodala:

- Pitanje je zašto drži slike svoje ćerke i pokazuje okolo. Ima nenormalne slike svoje ćerke koje okolo pokazuje svojim prijateljima. Ja sam tako čula, 4 čoveka su mi rekla to. Ona jaše, udri i jaši, svi smo naši. To je tatin ponos! Baš me zanima da li drži i njene snimke iz klozeta pošto je zovu klozetarka. To je njen nivo - poručuje Ljuba, a kakva će biti Takijeva i Majina reakcija na sve ovo, ostaje da vidimo.

