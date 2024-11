Ne krije koliko je zaljubljena: Anđela priznala da joj Gastoz mnogo znači, pa oplela po Ivanu i udarila na njegovo roditeljstvo (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Anđela Đuričić je u Šiša baru u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem otkrila kako joj je u vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom:

- I meni i njemu prija da što ljudi ne znaju, a oni sve komentarišu kako mi ne ulazimo u vezu, da smo foliranti. Ljudi sve vide, mi se ne odvajamo, zajedno smo stalno, uživamo, a ako 21. stignu neki pokloni, gde se vidi da se ljubimo, tada ćemo priznati. Iskreno meni ovako prija da uživamo svi. Iskreno da ljudi znaju oni bi komentarisali mnogo stvari, komentarisali bi njega kako se sprda kako se zeza sa drugima. Mi smo pričali da probamo da sačuvamo naš odnos i to je to - rekla je Anđela.

Ona je nakon toga komentarisala pojedine takmičarke:

- Ja moram da kažem da prema meni niko nije pokazao ništa loše, i ako neko ima nešto loše, to mi ne govori, ali vreme sve govori. - rekla je Anđela pa dodala:

- ČUla sam da pričaju kako ja njemu ne dam neke stvari, to nije istina, on sam dolazi i sam je kraj mene sve vreme. On je prirodno spontan i sve više vremena provodi kraj mene, shvatila sam ja da Ena to zamera to Peji, jer on nije takav, a sa druge strane njen odnos sa Munjom mi je čudan, kao da zamera Peji i pokušava da mu se osveti.

Anđela je nakon toga prokomentarisala sukob nje i Ivana Marinkovića:

- Ja sam komentarisala prethodna dva meseca njegovog učešća, ja sam navela ono što je on rekao, bio je sa Jelenom posle svega, ja sam mu dala šansu, a on je mene vređao jer sam ja prokomentarisala da je on mene razočarao zbog svega a pored toga njegov odnos sa Miljanom i Željkom, a posle svega što je uradio sramota je da on komentariše MIljanu koja radi sve za njihovo dete, a on ništa. On kada god se nada pomirenju sa Jelenom, on vređa sve i njega željko ne interesuje više posle toga. - rekla je Anđela pa je komentarisala Aneli:

- Ona je izgubljena, nju je Janjuš vodio kroz rijaliti, a sada se pogubila načisto

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.