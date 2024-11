Dosta joj je svega: Ana na ivici da ostavi Kordu, otkrila da je on ne drži u šaci (VIDEO)

Progovorila napokon!

Ana Nikolić je naredna gostovala u Šiša baru kod voditelja Darka Tanasijevića. Ona je komentarisala sukobe nje i Stefana Korde:

- Mi smo imali svađe ranije, ali ne ovakve. Moram da kažem da sam ja iznenađenja njegovom ponašanjem. Mene svi štite od njega, jer vide da ja nisam kriva. On nema na kome da izbaci bes, pa to radi na meni - rekla je Ana:

- On ako ovako nastavi ja neću moći da budem više sa njim. Iskreno ja kada budem pukla neće biti dobro. On je tri dana dobar, dva dana je loš. Vidim ja da onj mene prati, ali nema zamerke, jer ima povrenja, a imam i ja u njega poverenje. Mnoge stvari koje on kaže nisu istina, on je govorio o mojoj porodici, ja sam mu rekla više puta da kaže sve, ali on nema šta da kaže o njima - dodala je Ana.

Autor: N.B.