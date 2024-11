Surovo iskrena!

Kao što smo mogli da vidimo, Miljana Kulić i Matea Stanković ponovo su završile u krevetu, te potencijalno imale intimne odnose. Stoga, pozvali smo Mariju Kulić kako bi prokomentarisala ponovljen postupak svoje ćerke, a onda se osvrnula i na tvrdnju Ivana Marinkovića da mu je Miljana potrošila sav novac kockajući se.

Prvo je dala komentar o intimi sa Mateom.

- Šta god da je u pitanju, to je idiot. Kao da ona posle deset godina treba da privlači pažnju - kratko je poručila Marija.

A onda je pojasnila Ivanovu priču o Miljaninim kockarskim, kako je on rekao, dugovima.

- Ja sam njemu rekla da ne sme da joj daje novac, jer sve što joj da za kocku, neću mu vratiti i nije mu se vratilo. Bez obzira na to, on je njoj davao novac. Mislio je da ću da vratim, a ako Miljana dobije, onda da podele. Čula sam se svakodnevno s Gerom i sa njim, tako da mogao je da me pita da li da joj daje. Ostavila sam joj 1.500 evra kad sam otišla na more, ona je sve potrošila za dva dana. Posle sam mu rekla da ću mu dati novac za svu hranu, piće, cigarete, ali za kocku mu nisam dala ni dinara. Kockarske dugove ne vraćam, jer sam na vreme rekla - kazala je Marija.

Autor: Iva Stanković