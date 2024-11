Reči koje niko nije očekivao: Prvo oglašavanje Mateine podrške nakon njenog intimnog odnosa sa Miljanom Kulić

Njen producent izneo je svoje mišljenje!

Odnos Miljane Kulić i Matee Stanković definitivno je izazvao brojne šokantne reakcije učesnika ''Elite'', ali i nacije. Naime, njih dve su tu međusobnu privlačnost krunisale i intimnim odnosom više puta. S obzirom da se Marija Kulić već oglasila na tu temu, ovog puta stupili smo u kontakt sa Mateinim producentom, Milanom Slijepčevićem, koji je dao svoj sud o njihovoj romansi.

- Ako je ona zadovoljna s tim, nama je okej. Ona ima punu podršku od nas, tako da je podržavamo i u toj vezi sa Miljanom. Videćemo dokle će to da traje, ali Matea je postala aktivnija i sad je više ima. Šta Miljana mućka, ne znam. Sa Mateine strane znam da je to iskreno, jer vidim da to još i traje. Ko zna, pored silnih idiota s kojima je Miljana bila, možda i to uspe - rekao je Milan.

Da li će Miljana i Matea uživati u svojoj ljubavi, ispratićemo u najgledanijem rijaliti programu u regionu.

Autor: Iva Stanković