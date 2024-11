Kao da sutra ne postoji: Milica u RedAkciji urnisala Sofiju Janićijević, pa progovorila o prijavi njene majke, Brankice: Budaletina...

Milica Veličković, trudna bivša verenica Borislava Terzića, u emisiji "RedAkcija" na samom početku progovorila je o prijavi majke Sofije Janićijević, Brankice.

Kako je rekla Milica Veličković, Sofijina majka Brankica je tužila, već je podnela prijavu.

- Jeste, budaletina, jeste. Nije ona mene konkretno tužila, videla sam neke naslove da su me odveli s lisicama. Gospođa me je prijavila za uznemiravanje, zvala me je inspektorka, ja sam otišla i dala izjavu. Videću sada dalje da li će nešto biti s tim. Otprilike, prijava kao prijava nema neke važnosti jer su se one meni prve javile. Prvo su krenule da kače o meni da sam smećarka, a to što se one prostiru koliko nisu dugački - rekla je Milica, a onda se osvrnula na poruke koje je dobijala o Sofiji Janićijević:

- Tamo ima dosta devojaka koje su radile i zadrugarke neke, ta priča je već poznata...Kao i one poruke gde se dogovara za kostim, ta devojka mi je poslala te slike sa narkoticima, te slike sa narkoticima i pijane, te poruke sam dobila od te devojke koju ne želim da pominjem, naravno - rekla je Veličkovićeva i nastavila:

- Iskreno mislim da Sofija svog dečka zove "meda"...Zaista ne znam s kim je u kojim momentima bila Sofija, rekla mi je ta devojka s kojom je ona radila, da se viđala sa nekima - rekla je Milica.

- Nejasno je da neko toliko samouvereno, ako već ima prošlost, ustane i kaže: "Možete da kopate, o meni ne postoji ništa" - rekla je voditeljka.

- Ona da je rekla za tog "medu": "To je moj bivši dečko", to bi se pregrmelo, ali ovako kako laže, budi u ljudima i kreću da kopaju. Moja greška je što uvek polazim od sebe, pa ne mogu da shvatim - rekla je Milica.

- Terza je poverovao da ne zna ko je "meda", pa je povezao da je to njegov fan iz Tetova - rekla je voditeljka.

- Ne, ja njega ne poznajem (smeh). Mislim da joj ne veruje, ali hajde izgovorio je da smiri strasti...Ona torta kao za 40 dana da je stigla, Bože me oprosti. On je ubeđen da je ona divna, sjajna i bajna, jedini je ko je progutao da je takva. Ona izjavi da je "meda" rođak, a onda njena mama kaže uveče da nije...Ona na početku, dok nije ušla u vezu sa Terzom, pozdravljala je "medu". Ne znam šta tačno, snimci s mojih aftera? Koga to zanima - rekla je Milica.

Autor: Nikola Žugić