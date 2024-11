U šestom mesecu je osudio dete da nema oca: Milica žestoko osudila Terzu zbog javne preljube, pa udarila na njegov izgled: On se izobličio od zlobe!

Trudna Milica Veličković, bivša učesnica "Elite 7", u osmu sezonu "Elite" ispratila je Boru Terzića, svog verenika ni ne sluteći da će je prevariti sa Sofijom Janićijević.

U emisiji "RedAkcija" kod voditelja Sanje Arsić, Gorana Todorovića i Zeleta Milica Veličković govorila je o Terzinim počecima veze sa Sofijom Janićijević.

- Znala sam ja odmah šta će da se desi, ja sam ga treći dan ostavila. Ja nisam budala, ja sam bila tamo. Tada sam tu priču završila, i da nije ozvaničio vezu, ja sam već prekinula. Šokirana sam od same sebe kome sam dozvolila pristup, a ne da bude otac mog deteta, mislim neće biti, već je biološki. Meni "vikend tata" ne treba. On je u šestom mesecu moje trudnoće osudio dete da živi bez oca! Svoje dete koje si toliko voleo i jedva čekao, praviš tu veridbu i ostale gluposti, ti dete osuđuješ, ne da živi bez oca, nego svesno utiče na zdravlje tog deteta, jer sve što ja proživljavam, proživljava i dete...Ne želim ni Sofiji ni nikome da ima jedan odsto trudnoće kao što sam imala ja. Dosta devojaka mi se javilo da je to prošlo, da li je normalno da se to dešava? Da li treba neko da mi iščupa dete iz stomaka, pa da se priča o tome? - rekla je Milica.

- Iako ima informaciju da će biti NN otac, on se i dalje nada da kada se budeš porodila, da će on tada porazgovarati sa tobom - rekla je Sanja.

- Ja nemam s njim šta da pričam, moja odluka je doneta. On ako to priča, veruj mi da se teši. Jedva čekam taj sud, ako mu nije glupo, neka mi pošalje tužbu. U mojoj kući nije dobrodošao, moja mama i baba ne mogu da ga gledaju u očima. Meni je jako žao da vi vidite taj gnev u očima...Kada je izašao iz "Elite" kleknuo je na kolena, a sada ovo, ponizio ih je, ponizio je sve! - rekla je Milica.

- Ako je Terza ispao prema tebi folirant, da li su emocije prema Sofiji iskrene - pitao je Zele.

- Ne folira on to, ja preporučujem njegovoj porodici da ga odvedu na lečenje od alkohola, pa kod psihijatra. On ne voli nikoga, on voli samo sebe! On se kleo Urošu Staniću, da mu se ne sviđa Sofija, a tada se već žvalavio s njom - rekla je ona.

- Šta će se desiti kada te prvi put bude video - pitao je Zele.

- Iskreno, moje mišljenje je da će mi plakati na kolenima da se pomirimo i da će me moliti za dete. On nije svestan koliko on osude ima, on ne može sa osudom da se nosi. Ja to znam, ja sam bila unutra, ja sam mislila da me ljudi mrze! Psovala, šta sam sve radila, afteri, ja sam mislila da me ljudi mrze napolju, kada sam izašla, videla sam da nije takva slika. On se izobličio od zlobe! - rekla je Milica.

Autor: Nikola Žugić