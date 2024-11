Ponovo dokazao da je dvoličan: Ivan ne može da se usaglasi sam sa sobom, prvo urnisao Milicu Dugalić, a onda postao njen zaštitnik (VIDEO)

Ne može da se usaglasi!

U toku je emisija 'Pretres nedelje', voditelj Milan Milošević podigao je Jelenu Ilić kako bi dala svoj sud o podeli budžeta Milice Dugalić.

- Sada su pričali ljudi koji nisu u dobrim odnosima sa njom, svaki dan je vređaju i urnišu - rekla je Jelena.

- Ja je nikada nisam uvredila, meni bi je*ali majku da sam ovako podelila - rekla je Jelena.

- Ona zna ko je vređa preko stolom, sve zna. Gastoz je svaki dan vređa, a ja sam sa njom dobra od prvog dana, normalno da će mi dobiti veliki budžet. Bebica ceo dan govori top je sve, a kad ustane oplete po njoj. Top je bila podela budžeta - rekla je Jelena.

- Ja nikada nisam rekao Milici da je ku*etina, Jelena sad brani Bebicu koji govori užasne stvari. Šta bi bilo da neko tvom deki ili baki to kaže? Ja jedino kada sam pričao o njoj loše i nazivao je loše, to je bilo kad me iznervira i kažem joj babetino, vau - rekao je Ivan.

- Ona je lepo rekla o meni , Eni, Aneli. Evo o ženama misli sve lepo - rekla je Jelena.

- Milica ih je danas u*ala, očekivali su da Milica davi i da joj dobacuju, ali to je njihova nemoć - rekao je Ivan.

- Ja sam od svakoga tražilaa repliku, ali nisam dobila - rekla je Milica.

- Svima ste im zapušili usta - rekao je Ivan.

- Mogu ja još bolje - rekla je Milica.

- Bože Ivan urniše Milicu već dva meseca - rekla je Branka.

- Svi su komentarisali da će nas Milica udaviti, a ona je britkog jezika rekla svakome sve u lice i završila je za sat vremena. Meni ne treba niko da suflira šta ću reći. Teta Milica je prva sa kojom sam se zbližila i koju sam zavolila, vi ste ovde svi šabani koji ne date nikom da priča ovde, ne mogu da dođem do reči. Milice vi ste moralna gromada za sve ovde. Nije mi se romantizovao susret Ivana i Željka, to je sve lažno - rekla je Ena.

- Bravo za Ivana, bravo za Ivana - rekao je Gastoz.

- Videli smo tvoje roditeljstvo za dva meseca, tvoje dete svakog utorka gleda najbolju majku na svetu - rekao je Ivan.

- Meni je bilo baš nebitno da li ću dobiti mali ili veliki budžet, ja nju nisam nikada uvredila, ali vi mene jeste jer Peji danas kažete da je dobrica - rekla je Ena.

Autor: N.P.