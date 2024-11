Pokazala je da nije izlapela: Karić raskrinkao skrivene namere Milice Dugalić, jedan detalj joj je posebno zamerio! (VIDEO)

Provalio šta je uradila na podeli budžeta!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić u emisiji "Izbor potrčka" kako bi komentarisala podelu budžeta ovonedeljnog vođe Milice Dugalić.

- Neću da je vređam jer je bila na Željkovom rođendanu, u "Zadruzi 1" je bila uz mene tokom moje trudnoće. Mali budžet joj ne zameram, rekla sam koji god budžet da ću reći. Naš odnos se sveo na "Kako ste?" i tako će da ostane do kraja. Prijatelj mog neprijatelja nikad ne može da bude moj kućni prijatelj. Ona je mene danas omalovažila kao majku, a Gargamela (Ivana) uzdigla kao oca. Ne želim više da komentarišem moje majčinstvo i postupke u rijalitiju. Kakva sam majka komentarisaće moje dete - komentarisala je Miljana.

- Za mene je podela bila brilijantna, svi su mislili da će da tupi. Svima je rekla u brk, sad skaču svi i toliko o tome da je podela bila loša. Podelila je odlično, a ja ne mogu da verujem da su ljudi toliko ograničeni i glupi da mi ne menjamo realcije sa ljudima. Ja sa njom imam istu relaciju od "Zadruge 3". Jedino gde smatram da je pogrešila je da je Miljanu i Ivana trebala da zameni i Ivan je trebao da dobije mali budžet - rekao je Mateja.

- Samo da pitam, kakve veze ima moj budžet sa Miljaninim? Mogla je njoj da da veći. Ja sam joj rekao da je krava, a nakon toga smo se pomirili. Ena prilazi Aneli, a nazivala ju je ološem i k*rvom. Miljana je sinoć prišla Aneli i pitala da je masira - dodao je Ivan.

- Bila je "Igra istine" gde sam Milici rekao da priđe i unese se u facu tri osobe o kojoj ima najgore mišljenje, ti si bio jedan od tri. Meni je to najupečatljivije da je tu mogla da se desi zamena - rekao je Mateja.

- Mislim da je uradila odličan posao i ljudima pokazala da nije dementna i izlapela kao što priča. Milica dobro zna šta radi ovde, nije prvi put u rijalitiju. Smatram da je kod mene pogrešila jer me je kaznila što sam sa Milenom u klanu, trebala je lično da me komentariše, tak da smatram da nema lepe reči za mene. Uvek se svodi komentarisanje Milene i Ivana, a Ćubi je dala najveći budžet i to niko ne komentariše, a gađao ju je jastukom. Ivana je testirala, nije zaboravila šta joj je rekao - komentarisao je Karić.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić