On je prokockao pare koje je ona krvavo zaradila: Miljana Kulić iznela sav prljav veš iz odnosa Ivana i Jelene, pa njega nazvala zlom (VIDEO)

Rešeta!

U toku je emisija 'Pretres nedelje', Miljana Kulić dobila je reč kako bi progovorila o Jeleni Marinković koju su svi vređali u petak na nominacijama, te je Miljana napravila presedan i stala u Jeleninu korist, dok je Ivana urnisala najstrašnije.

- Ona je žena puna zla i frustracije, ja da sam bila sa ovim monstrumom ovde, meni ne bi bilo dobro. On traži svaku reakciju od nje, pa čak i da ga tuži. On želi da ona izađe bez dinara, pa da nema gde i mora da se vrati kod njega. O tome je reč. Kada sam sa nekim partnerom koji izvlači sve najbolje ja sam mirna, dobra, vesela i tako dalje. Kada sam sa nekim ko izvlači loše iz mene, znamo kako to bude. Ona je posle 6 godina pokupila sve ono najgore i loše, ona je primorana da bude sa njim, kao i što kupuje mir sa njim da ne bi stvari završavale u jezeru, da joj ne bi govorio svakakve uvrede. Bez obzira šta je ona meni sve izgovorila, ja sam realna. Ja nikada nisam Jelenu kudila, uvek sam davala izjave da je vredna. Izmišlja da je Jelena bila bez dinara jer je radila, šišala pse i dolazila kući sa parama koje je on trošio i kockao. Celokupna struktura njihovog odnosa se svodi. On je istavio Željka u hladnoj kadi, meni je Željko rekao da je Jelena mnogo dobra, a da je tata loš - rekla je Miljana, pa dodala:

- Ja sam ovog čoveka gađala šoljom i bila tri dana u hladnoj izolaciji, on može da izvuče iz tebe da ga udaviš golim rukama, a Jelena je sada ista kao on, ako nastavi da bude sa njim biće gora nego on. On je jedno zlo obično - rekla je Miljana.

- Ona je jedna od koja je dobila najviše uvreda, ali isto tako ostala u kući. Ima uticaj to što su njih dvoje u takvom odnosom, totalno su drugačije osobe kada su odvojeni - rekao je Karić.

- Jelena kupuje mir sa Ivanom i sve mi je jasno - rekao je Đedović.

- Da li ona kupuje mir ili otežava što je sa njim u odnosu? - upitao je Karić.

- Sa jedne strane otežala, s druge strane kupuje mir. Ona misli da ovim pomaže svojoj porodici, ali ljudi nisu ni ćoravi ni slepi. Ivan vidi da ona kupuje mir, on nije glup - rekao je Đedović.

- Možda i on kupuje mir - rekao je Karić.

- Evo meni Anđela kaže ko je nju vređao? - rekao je Milan.

- Samo četvoro ljudi - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.