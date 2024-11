Neka se izjasni šta hoće: Aneli opalila Jeleni šamar realnosti, ona obelodanila Ivanovu veliku promenu od Đedovićevog ulaska u Elitu! (VIDEO)

Haos u Beloj kući ne prestaje!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" upitao je Aneli Ahmić da prokomentariše haos koji je nastao oko Jelene Ilić i uvreda koje je dobila na nominacijama.

- Jelena je žena koja je ovde najviše vređana, neću nikoga da imenujem. Njoj se ovde najstrašnije reči izgovaraju, ali ona kad se svađa sve pređe u konflikt Milene i nje. Mnogo me nervira. Ja sam nju celu noć branila, mislim da je sad isfrustrirana. Ona i Ivan ne idu u paketu, on je bolji kad je sam i ona je bolja kad se svađaju. Gastoz nešto komentariše, ona njega brani i on nju. Svađaju se, pa ona donosi sebi hranu. Ona mi nije jasna, neka se izjasni šta ona hoće - govorila je Aneli.

- Šta ima bilo kome ovde da se izjasnim? - pitala je Jelena.

- Onda ga ti vučeš za nos. Reci mu da li želiš da se pomiriš sa njim ili da te ne interesuje kao muškarac. Marko misli da ga se bojiš, a po tvojim postupcima ja mislim da ga i dalje voliš - dodala je Ahmićeva.

- Rečeno je da se Jelena vređa, a svi koji su joj prijatelji su je sad napali jer misle da je ona jedna od favorita - umešao se Karić.

- Aneli i ja smo pričale posle nominacija. Promenila sam odnos sa drugim ljudima i što se mene tiče neka mi se ne obraćaju ni za šta. Ivan se trudi od Đedovićevog ulaska da pokaže da se ja izvalčim iz odnosa sa njim. Sad se trudi da navodi na tu vodenicu, a to se baš ne dešava jer ja i dalje sa njim normalno sa njim komuniciram - poručila je Jelena.

- Vi niste videli klip ispred izolacije zato ovako i mislite. Jelena bi već bila kući, kraj i tačka - dodao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić