Gastoz sasuo Eni Čolić sve u lice: Zakopali ratne sekire, Ivan pokušao da probudi Anđelinu ljubomoru! (VIDEO)

Suočavanje koje su svi čekali!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi u emisiji "Pretres nedelje" izneo svoju stranu priče o sukobu sa Enom Čolić.

- Pre svega nemam nikakav zadatak i ne postoji utorak i hladan rat. Ti si meni draga, ali izgleda da mora na drugi način da ti skrenem pažnju da tvoje ponašanje ne vredi. U stanju si da dečka koji ima lepu reputaciju predstaviš kao nekog ko mrzi žene - govorio je Gastoz.

- On je p*čkopaćen ceo život, njega boli Munja. Sinoć je Munja radio zgibove, a Ena je prošla i skinula mu pantalone - dodao je Ivan.

- To je laž - poručila je Ena.

- Anđela, ti si najljubomornija žena i ti si izmanipulisana da uđeš u ovaj odnos. Tebi se ovo druženje ne sviđa, ali je uspeo da te osvoji - govorio je Ivan.

- Što je tebi bitno to? Ja više to mišljenje nemam, pričamo o njihovom odnosu, a ne tvom i mom - poručila je Anđela.

- Što se tiče Ene, Peje i Gastoza smatram da se zagrejao lepo za Enu i ono za šta se ona borila od samog početka kad su ušli u vezu postao je hladan, a ona je počela da se igra njegovim emocijama. Ena je sebi dala za pravo da poljubi drugog, dok on nije završio obdanište. Stavila ga je u pritisak i on je počeo da govori stvari koje ne misli. Ja sam zbog njega hteo da skrenem pažnju njemu i njoj da ne bi došlo do ružnih reči. Imam poštovanje prema njegovom ocu, ako mu ne skrenem pažnju mislim da će njegov otac da mu to zameri. Znam kakvu sam ja reputaciju imao kad sam svakome j*bao majku. Ne želim da se on upali i kaže joj svašta, nego da se vrate u kolosek i budu normalni. Super su mi zajedno. Ako ću ja da budem najgori, uradiću to. Nemam ništa protiv tebe, samo treba da spustiš loptu - govorio je Gastoz.

- Imamo iste namere, moja emocija prema Peji se nije promenila. Ovde je samo problem u nepoverenju koje on ima prema meni - rekla je Ena.

- On posle poljupca sa Munjom on nije trebao da te pogleda. On ima pravo da te ne pogleda, a ispao je šmeker i došao ti je na noge, a ti si to opet izigrala. Ljudi, morate da shvatite da nekad neko nešto hoće i dobro da vam kaže. Jeni su ljudi skretali pažnju, zato ja pazim kako se oseća moja drugarica. Ti ne paziš. Mali, imaš dobru reputaciju i nemoj da ti žena sj*be sve, to je sve što ja imam da kažem. Nema rata, samo sam hteo malo da te isturiram. Ne postoji rat, samo tvoji loši postupci spusti surli i dokaži da si pogrešila - nastavio je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić