Doveo ih do suza!

- Ti samo o detetu pričaš, što si uzela kamel? - upitao je Ivan.

- Nisam, Miljana mi je dala da joj čuvam - rekla je Anđela.

- Oni se svi zejtaju Miljane - rekao je Ivan.

- Možeš milion puta da mu pomeneš Željka, njega to ne vređa - rekla je Miljana.

- Ivan savetuje Gastoza kog ne može očima da gleda da ne bude sa Anđelom, njoj je bilo jasno o čemu se radi. Sad smo mi vidili Ivanovo pravo mišljenje, gurao je Anđelu koju navodno voli u vezu koja je propast. Ivan brani nešto neodbranjivo, toliko od mene - rekao je Stefan Karić.

- Mene je Ivan podržavao kada sam bila sa oženjenim muškarcem, bio je isti scenario, branio me i skakao za mene, a sledeće sezone kad sam ušla krenuo je da me pljuje. On Anđelu nikad nije voleo, on je radio to zarad rijalitija da bi ispao jedini kontraš - rekla je Ivanija.

- Tako je, tako je - rekla je Anđela.

- Ivan ispada da je foirao sve vreme mišljenje o njoj zarad podrške, bolje se isfoliraj i reci da to i dalje misliš - rekla je Ivanija.

- Mene zanima kada ja branim ženske osobe, to su Anđela, Aneli, Anita, Dalila, ostali mi kažu da ja branim ku*ve, šta to znači? Vi mislite o Anđeli sve najgore, a nećete da kažete - rekao je Mića.

- Ja sam sve rekao kako jeste - rekla je Anđela.

- Anđela se treći dan ogradila i rekla da ga boli uvo i za Ivana i za Jelenu, nije htela da davi u ovom mulju jer su go*na i on i ona - rekla je Miljana.

- Anđela ja tebe nikada u sukobima ne provlačim i ne pominjem šta si ti radila i kako - rekla je Jelena.

- Tvoj muž je rekao da je tebe platio 200 evra - rekla je Anđela.

- Pa što ti moraš to da pominješ? - upitala je Jelena.

- Pa to je on radio- rekla je Anđela.

- Ti pominješ moj polni organ - rekla je Jelena.

- Sram te i stid bilo što komentarišeš svoje dete da li je razmaženo ili ne. Ja za sebe imm pokajanje, ali ti nikada nećeš imati - rekla je Anđela.

- Ti si jedan smrad, seti se šta si ti radila zbog ljubavi - rekao je Ivan.

- Da, ja sam se pokajala i grešila sam, ali ti nikada nećeš, ti u sebi nemaš pokajanje - rekla je Anđela.

- Dobro evo ja sam najgori - rekao je Ivan.

- Pa jesi, ti si rekao sve malo pre - rekla je Anđela.

- Muka mi je više od tvog kajanja, ajde idi u crkvu - rekao je Ivan.

- Ćuti bre ti, ti pored crkve nisi ni prošao - rekla je Anđela.

- Nemoj da pričam ja ko si ti, ti si loš čovek jedan koji si prodao sve na ovom svetu. Ona je znala šta ja mislim o njoj - rekao je Ivan.

- Ti si se odrekao svog deteta - rekla je Anđela.

