Stanislav Krofak se ceo istetovirao! Prešišaće i Filipa Đukića, pogledajte šta je uradio sa svojim telom (FOTO)

MMA borac i bivši učesnik "Elite" otišao korak dalje, ceo se istetovirao.

Stanislav Krofak, inače bivši dečko Maje Marinković, ponovo je šokirao javnost objavom na društvenim mrežama.

MMA borac nakon učesća u rijalitiju često deli na društvenim mrežama delove njegovog privatnog života. Do sada smo mogli da vidimo da veoma brine o svom izgledu, redovno trenira. On je u prošloj sezoni privlačio dosta paznje baš zbog njegovih tetovaža, a sada je otišao korak dalje i odlučio da istetovira ceo stomak.

Stanislav je nakon završenih tetovaža objavio sliku na svomInstagram profilu i izazvao mnoštvo različitih reakcija, a mnogi misle da će prestići i Filipa Đukića, voditelja RED TV, po broju tetovaža.

U prvom planu možemo videti tetovažu anđela, a šta je Stanislav hteo da poruči tim, ostaje da nam otkrije.

Prisetimo se, nedavno je MMA borac otvorio dušu i otkrio nam detalje burne veze i raskida sa njegovom tadašnjom devojkom Majom Marinkovic, a tom prilikom je izjavio:

- Nije došlo do prevare, jednostavno neke te situacije, neke sitnice koje meni nisu odgovorale, koje njoj nisu odgovarale, ja živim u Zagrebu, ona u Beogradu, to su dva grada koja nisu blizu. Već sam imao vezu na daljinu, jednostavno ne ide. Ja neću napustiti svoju kuću, trening, život, ona neće svoj, to bi u budućnosti samo praviti probleme.

Autor: K.Kelava